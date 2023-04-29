Гражданам запретят выезд из России в день вручения повестки Минобороны России опубликовало проект изменений в положение о призыве на военную службу

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Министерство обороны РФ опубликовало проект изменений в положение о призыве на военную службу, разработанный в рамках реализации закона о цифровизации воинского учета. Документ, размещенный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, предусматривает в том числе запрет гражданам выезжать из России со дня вручения повестки.

Уточняется содержание повестки, в ней также будет указываться, что гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня вручения повестки запрещается выезд из РФ, а в случае неявки без уважительной причины по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, в соответствии с законодательством РФ влечет применение в отношении таких граждан временных ограничительных мер, — говорится в пояснительной записке к документу.

Проект также предусматривает, что личные электронные дела призывников будут формировать на основании сведений из других государственных информационных ресурсов и систем.

Кроме того, документ определяет порядок оповещения о необходимости явки в военкомат повестками, направляемыми заказным письмом и в электронном виде. Последние будут направляться призывникам на порталах государственных и муниципальных услуг, они будут считаться врученными с момента размещения в личном кабинете. Документ также устанавливает сроки полномочий призывных комиссий — с 1 апреля по 30 сентября и с 1 октября по 31 марта.

Планируется, что изменения вступят в силу с августа 2023 года.

Ранее в пресс-службе Западного военного округа подтвердили рассылку повесток в Санкт-Петербурге с предупреждением о возможном применении ограничительных мер в случае неявки в военкомат. Фотографии таких повесток распространились в ряде СМИ.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных. Согласно документу, повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме.