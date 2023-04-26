В ЗВО подтвердили рассылку повесток с напоминанием о мерах за неявку

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В пресс-службе Западного военного округа подтвердили, что военкоматы в Санкт-Петербурге рассылают военнообязанным повестки с предупреждениями о применении к ним ограничительных мер в случае неявки в военкомат, сообщает ТАСС. Ранее в СМИ и Telegram-каналах распространились фотографии подобных документов.

Пресс-служба Западного военного округа подтверждает подлинность новых повесток, — говорится в сообщении.

Ранее фотографией такой повестки поделился в соцсетях глава организации «Идите лесом» Григорий Свердлин. Предупреждение было нанесено на повестку жителю Санкт-Петербурга при помощи штампа.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных. Согласно документу, повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что электронные повестки, отправленные в весенний призыв, не будут иметь юридической силы. По его словам, повестки будут рассылаться с целью понять, как работает новая система и доходят ли они до призывников.