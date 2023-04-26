В России начали раздавать повестки с ограничительными мерами Организация «Идите лесом» сообщила о первой повестке с ограничительными мерами в России

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Повестка в военкомат

Глава организации «Идите лесом» Григорий Свердлин сообщил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) о том, что в России начали раздавать повестки с предупреждением об ограничительных мерах в случае неявки в военкомат. На опубликованном фото видно, что предупреждение было нанесено на повестку жителю Санкт-Петербурга при помощи штампа. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Внимание! В случае неявки в военный комиссариат в установленный срок в отношении вас будут введены ограничительные меры, — говорится в предупреждении.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных. Согласно документу, повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что электронные повестки, отправленные в весенний призыв, не будут иметь юридической силы. По его словам, повестки будут рассылаться с целью понять, как работает новая система и доходят ли они до призывников.