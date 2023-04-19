Картаполов рассказал о юридической силе электронных повесток весной Картаполов: электронные повестки не будут иметь юридической силы в весенний призыв

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Электронные повестки, отправленные в весенний призыв, не будут иметь юридической силы, заявил Telegram-каналу SHOT глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, повестки будут рассылаться с целью понять, как работает новая система и доходят ли они вообще до призывников.

В этот призыв будут рассылаться электронные повестки только в тестовом режиме, чтобы понять, доходят они или не доходят, [необходима] апробация системы. Юридической силы они не будут иметь, — сказал Картаполов.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных. Согласно документу, повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме.

Также Госдума приняла закон, разрешающий срочникам сразу же заключать контракт на службу в армии. В соответствующем документе из закона «О воинской обязанности и военной службе» убрали пункт о необходимости отслужить перед этим три месяца.

Военный комиссар Москвы Максим Локтев ранее сообщил, что тестовая рассылка электронных повесток через портал «Госуслуги» начнется уже в период нынешнего весеннего призыва.