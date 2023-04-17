Назван срок начала тестовой рассылки повесток через «Госуслуги» Военком Москвы: тестовая рассылка повесток через «Госуслуги» начнется в весенний призыв 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тестовая рассылка электронных повесток через портал «Госуслуги» начнется уже в период нынешнего весеннего призыва, сообщил в пресс-центре «МК» военный комиссар Москвы Максим Локтев, передает Lenta.ru. Призывников также будут оповещать о необходимости явки в военкомат путем рассылки СМС и телефонных обзвонов.

Госдумой был принят ряд законов об изменении порядка оповещения граждан. Мы начнем в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал госуслуг, через СМС-оповещения, ну и в телефонном режиме, — сообщил военком Москвы.

Локтев поделился ожиданиями, что кампания весеннего призыва пройдет достаточно спокойно.

Президент РФ Владимир Путин 14 апреля подписал закон об электронных повестках и создании реестра военнообязанных. Согласно нововведениям, граждане призывного возраста будут обязаны явиться в военкомат в течение семи дней с момента появления повестки в реестре. Также повестки будут рассылать через «Госуслуги» и заказными письмами по обычной почте.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, выступивший автором поправок, сообщал, что повестка на «Госуслугах» будет считаться полученной с момента ее появления в личном кабинете. Депутат допускал, что в тестовом режиме электронные повестки начнут рассылать уже во время весеннего призыва.