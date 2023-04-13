Картаполов рассказал, когда начнут рассылать электронные повестки Картаполов допустил рассылку электронных повесток во время весеннего призыва

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Призывники могут получить электронные повестки уже в ходе весеннего призыва, заявил в разговоре с «Фонтанкой» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он предположил, что в этот период рассылка будет проходить в тестовом режиме без введения обеспечительных мер.

Это не исключено, — сказал он.

Депутат отметил, что техническая возможность по отправке электронных повесток пока есть у Москвы и Санкт-Петербурга, и признал, что наладить новую систему повсеместно удастся только к осеннему призыву.

Госдума приняла закон об электронных повестках и создании реестра военнообязанных во втором и третьем чтениях 11 апреля. Картаполов рассказал, что благодаря нововведениям вся система воинского учета станет прозрачной, а сведения — актуальными.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу высказывал мнение, что электронный способ оповещения о призыве на службу избавил ведомства от волокиты и бюрократизма. По его словам, цифровизация воинского учета улучшила эффективность призыва.