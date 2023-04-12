Российские срочники смогут сразу же заключать контракт

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Российские срочники смогут сразу же заключать контракт с ВС РФ, из федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» убрали пункт о необходимости отслужить перед этим три месяца. Поправки были приняты Госдумой вчера, теперь они ожидают одобрения в Совете Федерации.

В статье 34: в пункте 1 абзац третий признать утратившим силу, — следует из законопроекта.

Именно третий абзац в действующем законе посвящен тому, кто вправе заключать контракт на военную службу.

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и получившие до призыва на военную службу высшее образование, а также военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и прослужившие не менее трех месяцев, — гласит актуальная норма.

При этом поправки в законодательство о военном учете не связаны с планами по возобновлению мобилизации, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. По его словам, приоритетом является привлечение контрактников.

4 апреля Госдума одобрила в первом чтении законопроект правительства, позволяющий включать в состав миротворческих миссий солдат срочной службы. Поправки ко второму чтению должны быть готовы до 18 апреля.