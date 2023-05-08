Электронные повестки - 2023: новый формат призыва в армию Кому придут электронные повестки в военкомат, удастся ли избежать призыва и как сняться с воинского учета

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Электронные повестки - 2023

14 апреля 2023 года в Государственной думе окончательно приняли закон об электронных повестках, который существенно изменил законодательство о воинской обязанности. Этот шаг вызвал огромный общественный резонанс, а у потенциальных призывников появилась масса вопросов, на которые NEWS.ru постарается ответить.

Электронные повестки в военкомат: что это такое

Электронная повестка в военкомат — это цифровой вариант бумажного документа. После его получения гражданину РФ нужно прийти в комиссариат. Ранее повестку нужно было передать лично призывнику под подпись, и только после этого она считалась врученной. Такой формат позволял уклонистам скрываться от военкомата годами, не появляясь по месту прописки. Но теперь все изменится: избежать призыва станет, во-первых, сложно, а во-вторых, накладно.

Теперь вручение электронных повесток будет осуществляться автоматически. На стадии разработки законопроекта звучала расплывчатая формулировка, что повестки будут размещаться «на определенном правительством РФ информационном ресурсе», но уже тогда предполагалось, что этой платформой станут «Госуслуги». Позже Минобороны подтвердило эти догадки.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Закон об электронных повестках

Кроме того, в ближайшее время планируется создать единый реестр повесток, где будут размещаться соответствующие документы. Он будет разработан на основании реестра воинского учета, куда внесут данные о всех военнообязанных гражданах. Эта система призвана упростить работу военкоматов и заменить бумажные картотеки.

Кому приходят электронные повестки: претенденты на получение

Теоретически получить электронную повестку может любой военнообязанный гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 70 лет. В эту категорию входят:

Солдаты-срочники — мужчины в возрасте 18–27 лет, ранее не служившие или не получившие справку вместо военного билета.

Находящиеся в запасе мужчины в возрасте до 70 лет и женщины, получившие военную специальность, в возрасте до 50 лет (их могут вызвать в рамках мобилизации на сборы или для переучета).

Тем не менее даже после получения повестки можно получить отсрочку. Это касается и мобилизации, и прохождения срочной службы. Отложить эту дату можно по четырем основаниям: состоянию здоровья, семейным обстоятельствам, из-за работы или обучения. Даже если повестка пришла в электронном виде, далеко не факт, что призывника тут же отправят в казарму.

Закон об электронных повестках: когда начнут действовать новые правила

После того как в Госдуме приняли закон об электронных повестках, возник закономерный вопрос: когда он начнет действовать? Но пока что единой информации по этому поводу нет. Например, глава Минцифры Максут Шадаев сказал, что в первую очередь будет создаваться реестр военнообязанных, а на его основании — уже реестр повесток. Это планируют сделать к осенней кампании, то есть к 1 октября 2023 года.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Вручение электронных повесток

В свою очередь военный комиссар Москвы Максим Локтев заявил, что оповещения через «Госуслуги», по СМС и по телефону начнутся уже на весеннем призыве, чтобы обкатать систему. Начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Андрей Бирюков сообщил, что веерных рассылок не будет. Система заработает только в тестовом режиме.

При этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов вначале заявил, что в весенний призыв повестки будут рассылаться через «Госуслуги» в тестовом режиме, поэтому юридической силы они иметь не будут. Впоследствии он сообщил, что в тех местах, где есть возможность формировать базы данных призывников или где они уже сформированы на региональном или районном уровнях, военкоматы смогут рассылать электронные повестки с момента вступления федерального закона в силу.

Из этого можно сделать вывод, что закон об электронных повестках заработает в полную силу только после создания двух реестров — военнообязанных и повесток.

Вручение электронных повесток: как работает механизм

Электронные повестки будут формироваться на основе реестра военнообязанных. Это не автоматический процесс, действия в программе совершает сотрудник военкомата. Именно он будет направлять повестку в соответствующий реестр и на портал «Госуслуги». О необходимости прийти в военкомат человек может узнать через уведомления портала, в МФЦ или зарегистрировавшись в данном реестре. Через неделю после появления повестки в реестре она получает статус врученной.

Кроме того, бумажная повестка будет направлена заказным письмом с отметкой о вручении по месту регистрации, работы или обучения призывника. Данный конверт отдадут адресату под подпись. Электронная повестка — это своеобразный дубликат аналоговой.

Те, кому придет электронная повестка, должны в течение 20 дней с момента ее получения появиться в военкомате. В случае неявки начинают действовать штрафные санкции, ограничивающие призывника во многих аспектах жизни. При этом удаление аккаунта на «Госуслугах» не спасет — электронная повестка в любом случае будет иметь статус врученной.

Электронные повестки — 2023: санкции для уклонистов

Закон об электронных повестках существенно ограничивает права тех, кто решил не приходить в военкомат. Так, через неделю после вручения повестки призывнику нельзя будет выехать за границу. Это ограничение ставится автоматически до явки в военный комиссариат.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Кому приходят электронные повестки

Через 20 дней призывник, получивший повестку в электронном виде, но проигнорировавший ее, не сможет:

Зарегистрироваться как ИП.

Стать самозанятым.

Совершить любые действия с недвижимостью.

Управлять транспортными средствами.

Зарегистрировать транспорт на себя.

Взять кредит или заем.

Данные санкции будут устанавливаться автоматически в определенный день и действовать, пока призывник не придет в военкомат или не предъявит документы, обосновывающие причину неявки. Запреты снимаются через сутки после урегулирования ситуации. При этом власти регионов вправе применять дополнительные санкции на свое усмотрение.

Все эти ограничения могут быть обжалованы в досудебном порядке. Для этого нужно направить жалобу в призывную комиссию субъекта через «Госуслуги» или МФЦ. Если ответа не будет через неделю, можно обращаться в суд.

Уважительным поводом не прийти в военкомат по электронной повестке — 2023 может быть:

Болезнь или травма с потерей трудоспособности.

Тяжелое состояние или похороны близкого родственника.

Препятствие непреодолимой силы, не зависящее от гражданина.

Иная причина, которую призывная комиссия признает уважительной.

Законодательство о воинской обязанности: другие изменения

Помимо электронных повесток, в законодательство внесли еще одну поправку. Теперь ставить на учет и снимать с него, увольнять в запас и корректировать сведения в документах могут без явки гражданина в военкомат. Это делают сотрудники исходя из сведений других официальных источников.

Но есть и нюанс: по закону сняться с воинского учета может человек, покинувший Россию более чем на шесть месяцев. И теперь это тоже можно сделать удаленно. Достаточно прислать доверенность и необходимые документы другу или родственнику, чтобы он подал их в военкомат. Система пока работает не в каждом учреждении, но прецеденты положительных исходов уже были.

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