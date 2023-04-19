«Бессмертный полк» отменили. Правда ли есть опасность терактов 9 мая? В российских городах в 2023 году не будут проводиться традиционные шествия с портретами ветеранов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

18 апреля стало известно, что в России отменили акцию «Бессмертный полк», которую традиционно проводили в День Победы. Вместо шествия организаторы предлагают проводить памятные мероприятия в других форматах. Почему «Бессмертный полк» в 2023 году сочли опасным и чем заменят уличные шествия с портретами ветеранов Великой Отечественной войны — в материале NEWS.ru.

Почему отменили «Бессмертный полк» в 2023 году

Первоначально об отмене традиционных шествий заявили власти отдельных регионов, в первую очередь — граничащих с Украиной. Так, 12 апреля в Крыму отказались не только от «Бессмертных полков», но и от парадов Победы и первомайских шествий. Как сообщал глава региона Сергей Аксенов, «это решение обусловлено соображениями безопасности».

Вскоре такие же меры приняли в Курской и Белгородской областях. Курский губернатор Роман Старовойт заявил, что 9 мая отменяются не только шествие и парад, но и праздничные салюты «с учетом приграничного положения» региона.

«Для нас важна безопасность каждого», — аргументировал это решение Старовойт.

Его белгородский коллега Вячеслав Гладков ранее говорил об отмене военного парада, «чтобы не провоцировать противника большим количеством техники и военнослужащих».

Помимо этого, в Москве и Екатеринбурге профсоюзы отменили майские демонстрации.

В итоге 18 апреля сопредседатель центрального штаба общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева заявила, что в 2023 году традиционное шествие 9 мая не состоится.

«Бессмертный полк в этом году в целях безопасности пройдет в других форматах. Мы предлагаем почтить память своих героев в течение всего дня», — заявила Елена Цунаева.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему эксперты считают опасным проводить «Бессмертный полк»

Глава союза «Офицеры Группы „Альфа“» не исключил, что «именно „Бессмертный полк“ может стать целью диверсии или теракта, которые могут произойти любыми возможными способами, начиная от полетов беспилотников с взрывными устройствами». Также, по словам Алексея Филатова, «в толпу может зайти смертник или курьер, которого дистанционно подорвут».

«Если такое произойдет, будет, помимо человеческих жертв, серьезная имиджевая потеря для нас. Поэтому принято абсолютно правильное решение — по максимуму отказаться от таких слабо контролируемых мероприятий, как „Бессмертный полк“», — добавил Филатов.

Говоря о вероятности терактов, он напомнил про взрывы в метро и захват «Норд-Оста».

«Если бы терактов никогда не было, я бы сказал, что это невозможно, но история говорит об обратном. Москва — это многомиллионный город. Перекрыть все подходы, проконтролировать просто невозможно», — резюмировал собеседник NEWS.ru.

Как пройдёт «Бессмертный полк» в 2023 году

По словам Елены Цунаевой, каждый участник акции «может выбрать удобный для себя формат „Бессмертного полка“ и рассказать о своем герое, разместив портрет ветерана на автомобиле, на одежде или бейдже, поменяв свой аватар в социальных сетях».

В свою очередь в МВД объяснили, что «в этом году принять участие в памятном мероприятии предлагается в течение нескольких дней до и после праздника [9 мая]».

«Все желающие могут разместить на автомобилях портреты родственников — участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. <...> Допускается размещение фото орденов и медалей ветерана, а также истории его подвига», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По её словам, размещение фотографий и другой информации о ветеранах Второй мировой войны на автомобилях «не будет являться правонарушением и не предусматривает привлечения к административной ответственности».

«Вместе с тем напоминаем, что наносимые на транспортные средства изображения не должны ограничивать обзорность с места водителя. Рекомендуется размещать их на заднем и боковых задних пассажирских стеклах. Кроме того, чтобы фотографии сохранились в достойном виде, советуем крепить их на автостекла с внутренней стороны», — добавила Волк.

В движении «Бессмертный полк» добавили, что отмена шествий «не помешает нам собраться 9 Мая семьей, вспомнить своих родных, ветеранов той войны, если есть возможность — побывать на кладбище или принести цветы к мемориальным местам памяти о солдатах Великой Отечественной войны».

«Марши и колонны, мы всегда об этом говорили, не единственная форма проявления личной семейной памяти. Рекомендуем занести на сайт народной летописи имя вашего предка, открыть его персональную страницу. Она станет вашим семейным архивом, который вы можете редактировать по вашему усмотрению. Только не надо наносить лица людей на футболки или машины, как предлагают некоторые странные люди», — призвали на официальном сайте движения.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Как проходит «Бессмертный полк» в онлайн-режиме

Председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко добавила, что также можно будет принять участие «в виртуальном шествии „Бессмертного полка“, которое будет транслироваться на главных телеканалах, на медиафасадах». В онлайн-форматах «Бессмертный полк» проводили в 2020 и 2021 годах из-за пандемии COVID-19.

По словам Занко, тем, кто в прошлые годы не принимал участие в онлайн-акции, нужно до 30 апреля отправить фотографии своих родных и близких, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла на сайт «Бессмертного полка».

«Для всех, кто разместил своих героев в нашей базе ветеранов до конца апреля, мы подготовили тематическую видеооткрытку [на сайте polkrf.ru] — коллаж из их портретов. Можно будет посмотреть на каждого героя и прочитать его фамилию, имя и отчество, а также оперативно найти фрагмент записи со своим героем, не дожидаясь, пока он появится в общем видеоряде», — рассказала руководитель исполкома «Бессмертного полка России» Наталья Шадрина.

По её словам, фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе присланные в проект «Бессмертный полк онлайн» в прошлые годы, 9 мая будут украшать экраны и медиа-фасады по всей стране.

Как «Бессмертный полк» проходил в прошлом году

Год назад шествия с портретами ветеранов 9 мая проходили в очном формате впервые с начала пандемии COVID-2019. По данным МВД, в акции «Бессмертный полк» в 2022 году приняли участие более 12 млн человек. Тогда Елена Цунаева заявляла, что «люди очень соскучились» по очному формату акции.

«Люди очень ждали, очень хотели. Мы старались до конца держать интригу, потому что боялись, что что-то не так пойдет, но все получилось», — заявляла глава центрального штаба движения «Бессмертный полк России».

Как рассказал NEWS.ru президент союза «Офицеры Группы „Альфа“» Алексей Филатов, год назад «было фактически начало СВО, тогда тоже задавалось много вопросов о перспективах террористической активности украинской стороны». Сегодня же, по его мнению, угрозы возросли.

«СВО идет второй год, и мы видим возросшую террористически-диверсионную активность на нашей территории. Сейчас любое массовое мероприятие может быть целью диверсантов и террористов. „Бессмертный полк“ проходит так, что проконтролировать всех участников практически невозможно. Огромное количество людей, очень важное сточки зрения символизма мероприятие», — заявил Филатов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что об отмене шествий 9 мая думают советские актёры

Народный артист России Валентин Смирнитский выразил большое сожаление в связи с отменой шествия «Бессмертного полка».

«Мне очень печально от этого. Хорошо, что хотя бы проведут в онлайн-формате», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.

Народный артист РСФСР Александр Збруев также сожалеет, но признаёт изменение формата «Бессмертного полка» обоснованным.

«Для меня это неожиданная новость, но сейчас трудное положение. „Бессмертный полк“ — большое явление, но есть причины для отмены. Не просто так же все делается. Конечно, мне жаль, что еще можно сказать», — заявил актёр.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Збруев

Как создавался и рос «Бессмертный полк»

Акцию придумали томские журналисты Сергей Лапенков, Сергей Колотовкин и Игорь Дмитриев в 2011 году. Идею подержал местный независимый телеканал ТВ-2, и 9 мая 2012 года «Бессмертный полк» впервые прошёл в Томске — колонна родственников участников Великой Отечественной войны прошла по городу с портретами фронтовиков.

В 2013 году эту идею подхватили десятки городов в России, а также в Казахстане, Уна краине и в Израиле. 9 мая 2013 года шествия состоялись в 120 городах, в 2014-м — в 500 городах в семи странах. Широкую известность в России акция приобрела в в 2015 году, когда отмечалось 70-летие победы в Великой Отечественной войне, а к 2019 году, по словам организаторов, она распространилась по меньшей мере в 115 странах мира.

Организаторы акции в начале 2014-го учредили общественное движение «Бессмертный полк», которое проводило акцию в разных городах РФ. Однако в 2015-м было зарегистрировано общественное движение «Бессмертный полк России». Между двумя этими структурами возникали трения.

В мае 2015 года основатели движения «Бессмертный полк» опубликовали открытое письмо к Владимиру Путину, сообщив о предложениях от представителей из Общественной палаты России и ОНФ сотрудничать с ними. Это, по мнению авторов обращения, грозило формализацией «низовой, народной инициативы». Однако к 2019 году организации пришли к согласию и подписали соглашение о единых принципах проведения акции.