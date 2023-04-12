В Курске и Белгороде отменили парады Победы: как они живут под обстрелами Угроза эвакуации, проверка бомбоубежищ, сигналы тревоги — такова новая реальность для живущих на границе с Украиной

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

В Курской, Белгородской областях и Республике Крым решили не проводить парады Победы 9 мая из соображений безопасности, сообщили местные власти. По словам главы Белгородчины Вячеслава Гладкова, «парада не будет, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода». Как живут приграничные регионы под обстрелами со стороны Украины и атаками дронов-камикадзе — в материале NEWS.ru.

Как будут отмечать День Победы в приграничных регионах

Отмена торжественных парадов в приграничных регионах не означает отмену праздника, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы от Белгородской области Сергей Гаврилов. Он подтвердил, что парад Победы в Белгороде в этом году отменен, проведение акции «Бессмертный полк» пока находится под вопросом. Гаврилов подчеркнул, что эти меры продиктованы обеспечением безопасности белгородцев: «Горожан не оставят без праздника, праздник состоится. Все меры безопасности будут приняты. Так, 9 Мая будут проведены встречи с ветеранами. Также планируется организовать полевые кухни, где можно будет отведать солдатской каши».

Депутат Курской областной думы Николай Иванов, в свою очередь, заверил NEWS.ru, что «люди найдут способ отметить эти святые дни».

12 апреля глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале также сообщил, что в целях безопасности в республике решено не проводить праздничные демонстрации 1 мая, шествия «Бессмертного полка» и военный парад 9 мая. «Несмотря на отмену праздничных мероприятий, наши ветераны не останутся без внимания. Представители органов власти на местах обязательно навестят их и поздравят с Днем Победы», — заверил Аксенов.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Правда ли, что в Белгородской области рассылают памятки по эвакуации

На днях белгородские СМИ сообщили, что жители ряда сел региона начали получать памятки о действиях в случае ЧС. По информации журналистов, в этих памятках говорится о пошаговом порядке действий во время эвакуации на сборный пункт и о том, что именно из вещей должно лежать в тревожном чемоданчике.

При этом губернатор Вячеслав Гладков уже заявил, что не одобряет такой подход, поскольку он вызывает у людей тревогу.

«Начали в неправильной форме извещать население [путем рассылок памяток об эвакуации]. Ответственным лицам замечание сделали. Мы занимаемся подготовкой населения к различным сложным ситуациям. Надеюсь, что их не будет. Но в случае необходимости мы должны быть готовы», — заявил губернатор в эфире белгородского ТВ.

В то же время в пресс-службе губернатора Белгородской области NEWS.ru заявили, что пока не комментируют информацию о памятках. В МЧС России по Белгородской области сообщили, что ведомству ничего не известно о распространяемых инструкциях на случай ЧС.

Как рассказал NEWS.ru депутат Сергей Гаврилов, школьные учителя просят родителей предупреждать детей об опасности обнаружения неразорвавшихся боеприпасов. Комендантский час в регионе, по его словам, пока не вводится.

Фото: Антон Вергун/РИА Новости Участники командно-штабных комплексных учений по работе общественного транспорта в случае чрезвычайной ситуации в Шебекино Белгородской области

Готовы ли укрытия на случай ЧП

На фоне атак в приграничных российских регионах со стороны Украины депутат Госдумы Сергей Колунов в разговоре с NEWS.ru заявил о необходимости проверить состояние бомбоубежищ. В частности, он призвал провести детальную инвентаризацию, чтобы понять, какой бункер от чего защищает. Возможно, некоторые бомбоубежища следует отремонтировать и модернизировать, пояснял Колунов. При этом депутат допустил, что россияне смогут построить бомбоубежища и на своих земельных участках.

Исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов рассказывал о создании в регионе комплексной системы укрытий. Он пояснил, что специалисты обошли все помещения в жилых домах и на предприятиях Белгорода для отбора пригодных мест.

«Со времен СССР [в регионах] есть бомбоубежища, другое дело, что за 30 лет они превратились в склады и хранилища хлама. Тем не менее сейчас власти делают всё возможное, чтобы их очистить и приспособить для прямых нужд. Эта работа идет. С каждым днем увеличивается количество мест, где можно укрыться от артиллерийских обстрелов», — рассказал NEWS.ru курский депутат Николай Иванов. Он также отметил, что введение комендантского часа в приграничных регионах властями пока не обсуждается.

В то же время Иванов напомнил, что в Курской области введён повышенный уровень террористической опасности: «Ряд районов области подвергается постоянным провокациям в форме обстрелов. Из Глушковского района часть населения пришлось переселить, переселили и животных. Ремонтные работы ведутся после каждого обстрела».

Фото: Максим Захаров/РИА Новости Мирные жители в бомбоубежище

Как изменилась жизнь приграничных регионов после начала СВО

Как рассказал NEWS.ru житель Белгорода Николай, местные уже привыкли к тому, что в городе время от времени проверяются системы оповещения. В находящемся на границе с Украиной Шебекино (город в Белгородской области), где работает мужчина, обстрелы происходят периодически.

«Приходит СМС на телефон: дескать, идёт обстрел, спуститесь в подвал (укрытие). Если звуки громко слышно, то сразу идем в усиленные помещения. Как только обстрелы стихают — возвращаемся дальше работать. На промышленных предприятиях укрытия есть везде, администрация еще в прошлом году заставила подготовиться», — рассказал Николай.

По его словам, в самом областном центре появились указатели, сообщающие о том, где находятся убежища на случай воздушной тревоги.

Главный редактор Telegram-канала «Белгород № 1» Владимир Корнев рассказал NEWS.ru, что никакой паники в регионе не наблюдается.

«Сейчас в Белгороде примерно два раза за пару недель включаются громкоговорители, которые слышно из многих частей города. При этом власти обычно заранее предупреждают о том, что будет проверка. Сама сирена воет где-то 2–3 минуты», — рассказал Корнев.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Система оповещения

Кто ушел на удалёнку, а кто — в отряды самообороны

В Белгородской области продлили дистанционное обучение в школах до конца учебного года. По сообщению местных властей, на удаленке будут находиться дети из девяти приграничных районов. То же касается школьников Белгорода. Для учеников предусмотрены облегченные формы сдачи ОГЭ и ЕГЭ, отметил губернатор. Схожие меры действуют и в Курской области.

В Белгородской области с 4 февраля введен бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности, сообщил ранее в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона напомнил, что такое право губернаторам предоставил президент Владимир Путин. «Как только обстановка улучшится, конечно, будем снимать ограничительные меры. Сейчас главное — это безопасность жителей Белгородской области», — написал губернатор.

Фото: t.me/vvgladkov Участники отряда самообороны в Белгороде

Бессрочный уровень угрозы ввели все регионы, граничащие с Украиной. Президент России 31 января внес изменения в указ о порядке установления уровней террористической опасности. В частности, при «желтом» уровне теперь можно досматривать машины на предмет обнаружения оружия и взрывчатки. Ранее такая мера применялась только при «красном» уровне угрозы.

Напомним также, что власти Белгородской и Курской областей почти одновременно объявили о создании специальных отрядов обороны, состоящих из местных жителей. Как рассказывал NEWS.ru, задачей таких подразделений должна стать борьба с диверсантами, которые пытаются проникнуть на территорию РФ.

При этом буквально на днях в Белгородской области начали появляться блокпосты, причем и на границах с другими российскими регионами.

Губернатор Вячеслав Гладков объяснил это необходимостью «обеспечивать все дополнительные меры безопасности по всему периметру».

«Странно, если бы мы этим не занимались. Также мы должны позаботиться о тех людях, которые обеспечивают нашу безопасность, которые должны находиться в более-менее комфортных условиях», — указал губернатор.

При этом ограничений на въезд и выезд их региона, несмотря на высокий уровень угрозы, нет.

Как часто атакуют приграничные регионы

Граничащие с Украиной территории Курской, Белгородской и Брянской областей регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Например, 1 апреля на крышу Дома культуры в селе Дроновка Курской области с беспилотника сбросили взрывное устройство. 2 апреля в Суджанском районе Курской области в селе Николаево-Дарьино семь человек получили ранения при минометном обстреле.

6 апреля украинская диверсионно-разведывательная группа из 20 человек предприняла попытку проникнуть в Брянскую область, заявил губернатор региона Александр Богомаз. Попытка была пресечена, вооруженные силы нанесли диверсантам огневое поражение.

Фото: t.me/vvgladkov Последствия обстрела ВСУ

7 апреля губернатор Белгородской области сообщил об обстрелах двух сел Шебекинского городского округа, погибло десять голов крупного рогатого скота.

На этой неделе на территории аэропорта в Белгороде упал беспилотник, сообщали в РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. По предварительным данным, никто не пострадал, было повреждено ограждение воздушной гавани.

11 апреля беспилотник-камикадзе ВСУ атаковал свинкомлпекс в Белогородской области. 179 свиней было убито, 150 животных ранено.

12 апреля сразу несколько сел Белгородской области попали под обстрел ВСУ. В результате один из местных жителей получил контузию, но от госпитализации отказался.