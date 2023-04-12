Власти Крыма и Севастополя отменили парады, а также шествия «Бессмертного полка» в День Победы и первомайские праздничные демонстрации, сообщил в своем Telegram-канале глава полуострова Сергей Аксенов. Решение принято из соображений безопасности.
Органы власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 Мая, шествия «Бессмертного полка» и военный парад на 9 Мая. Это решение обусловлено соображениями безопасности, — написал Аксенов.