В двух крупных российских городах отменили первомайские демонстрации В Москве и Екатеринбурге отменили первомайские демонстрации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве отменены митинги и шествия, посвященные 1 Мая, сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александра Шершукова. Такое же решение принято в Екатеринбурге, передает ЕАН. Причины отмены не называются.

В столице не будет шествий и митингов, но планируется торжественное заседание, в котором будет участвовать профсоюзный актив, профсоюзные руководители и приглашены некоторые представители социальных партнеров, — сказал Шершуков.

В свою очередь глава свердловской областной Федерации профсоюзов Андрей Ветлужских рассказал ЕАН, что в Екатеринбурге запланированы встречи членов профсоюза с руководителями области, муниципалитетов и предприятий, а также акции по высадке деревьев.

Ранее стало известно, что в Курской области отменили военный парад во время празднования Дня Победы. Глава региона Роман Старовойт объяснил, что такое решение было принято по соображениям безопасности.

Парад Победы и шествие «Бессмертный полк» также отменили в Крыму и Севастополе. Глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что это сделано из соображений безопасности.