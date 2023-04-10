В граничащем с Украиной регионе отказались от парада на 9 Мая В Курской области отменили парад на День Победы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Курской области во время празднования Дня Победы в 2023 году военный парад проводиться не будет, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Романа Старовойта. По его словам, решение об этом было принято по соображениям безопасности.

В соответствии с решениями, которые мы приняли на прошлой неделе во взаимодействии с федеральными коллегами, теми, кто обеспечивает безопасность в Курской области, принято решение военный парад 9 мая не проводить, учитывая текущую ситуацию, — сказал губернатор на оперативном совещании.

Что касается акции «Бессмертный полк», то формат ее проведения, по словам главы региона, пока не определен. Информация об этом появится позже, передает ТАСС.

Курская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, а также атакам беспилотниками. С 4 февраля высокий уровень террористической опасности в регионе стал бессрочным. Старовойт пояснил, что данный режим будет действовать до тех пор, «пока необходимы усиленные меры по защите и охране территории».