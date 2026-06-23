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23 июня 2026 в 01:05

Трамп намерен форсировать производство ракет на фоне угроз с Ираном

WSJ: Трамп потребует от производителей рекордного рывка в производстве ракет

ПРК THAAD ПРК THAAD Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Президент США Дональд Трамп созвал руководство Пентагона и ведущих оборонных компаний в Белом доме на среду, 24 июня, для обсуждения ускоренного наращивания производства ракет и боеприпасов, сообщает газета The Wall Street Journal. По информации издания, целью встречи является призыв к оборонной промышленности быстрее пополнить запасы американского вооружения, которые сократились из-за конфликта с Ираном.

Ожидается, что в обсуждении примут участие заместитель министра обороны США Стивен Файнберг, а также представители таких корпораций, как Lockheed Martin, RTX, Boeing, L3Harris, Northrop Grumman и Honeywell Aerospace. Пентагон уже достиг предварительных договоренностей с производителями относительно увеличения выпуска ракет Patriot и Tomahawk, однако полное финансирование этих программ еще не одобрено Конгрессом.

В рамках проекта бюджета на 2027 финансовый год военное ведомство запросило $52,9 млрд долларов на расширение производства двенадцати критически важных видов боеприпасов, включая ракеты Patriot, Standard Missile и THAAD, говорится в статье.

Ранее сообщалось, что конфликты на Украине и в Персидском заливе с начала 2026 года увеличили объемы вложений в оборонные стартапы до $12,3 млрд, что почти вдвое больше, чем за тот же период 2025 года. Беспилотники, автономные суда и военный ИИ стали одними из самых привлекательных венчурных инвестиций в этом году.

США
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Пентагон
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