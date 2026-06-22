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22 июня 2026 в 02:47

Нейросеть от Anthropic стала кошмаром для Пентагона и АНБ

Economist: модель ИИ Mythos от Anthropic взломала защиту АНБ за считаные часы

Логотип Anthropic Логотип Anthropic Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Супермодель искусственного интеллекта Mythos от Anthropic смогла за считаные часы взломать большую часть секретных систем Агентства национальной безопасности (АНБ) США, сообщает издание Economist. По данным СМИ, об этом заместитель председателя комитета Сената по разведке Марк Уорнер сообщил главе АНБ и киберкомандования Соединенных Штатов Джошуа Радду.

Журналисты также отмечают, что эмбарго Белого дома на использование мощнейших моделей Anthropic, таких как Mythos 5 и Fable 5, неслучаен. Власти запретили иностранцам их использовать, чтобы, может быть, наказать компанию самым простым доступным способом.

Ранее глава Министерства войны Пит Хегсет заявил, что исключение компании Anthropic из Пентагона было верным решением. Правительство США обязало компанию ограничить доступ к передовым ИИ-моделям для иностранных пользователей. Компанию внесли в список организаций, которые потенциально представляют угрозу.

До этого в обновленной политике конфиденциальности ИИ-ассистента Claude от компании Anthropic указали, что нейросеть теперь может требовать у российских пользователей паспортные данные и фотографию лица, а в определенных ситуациях — передавать эту информацию властям США и других стран. До этого фирма предупреждала о подобных намерениях, но теперь юридически закрепила такую возможность.

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