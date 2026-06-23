Ушла из-за побоев, а муж упек за решетку: как беременную отправили в СИЗО

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с беременной жительницей Махачкалы, которую отправили в СИЗО после обвинений в мошенничестве со стороны бывшего мужа. Подозреваемая неоднократно жаловалась в правоохранительные органы на избиения мужчиной, но против него не возбудили уголовное дело. По словам главы ОНК Дагестана, женщина плохо себя чувствует. В чем обвиняют беременную, могут ли ее отпустить под домашний арест — в материале NEWS.ru.

Почему беременную жительницу Дагестана заключили в СИЗО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с 39-летней беременной жительницей Махачкалы Джамилей Гаруновой, которую отправили в СИЗО из-за того, что бывший муж обвинил ее в мошенничестве. Глава ведомства поручил доложить о ходе процессуальной проверки по фактам заключения женщины в изолятор и ее заявления о многочисленных побоях со стороны экс-супруга.

«В публичном пространстве широкий резонанс вызвала информация о том, что в городе Махачкале беременная женщина содержится под стражей по обвинению в мошенничестве по заявлению бывшего мужа. Вместе с тем ее заявления о систематических избиениях бывшим супругом не привели к возбуждению уголовного дела. Отмечалось, что суд избрал меру пресечения из-за нарушений условий домашнего ареста, которые были связаны с посещением врача во время беременности», — сказано в сообщении пресс-службы СКР.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев рассказал NEWS.ru, что женщина прожила с бывшим мужем чуть больше двух лет, после чего ушла от него.

Позднее она встретила другого мужчину и вступила с ним в брак. Разозленный бывший супруг написал заявление в полицию, обвинив Гарунову в мошенничестве. По его словам, женщина якобы взяла у него 500 тыс. на развитие бизнеса и не вернула. Полиция незамедлительно возбудила уголовное дело.

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«Экс-супруг четыре раза подал заявление на нее, когда она перестала общаться с ним и начала жаловаться во все структуры», — приводит KP.RU слова адвоката Руслана Сулейманова.

По его словам, бывший муж пожаловался в правоохранительные органы на то, что Гарунова якобы выманила у него мошенническим путем в общей сложности 35 млн рублей.

Адвокат заявил, что экс-супруг обвиняемой — «большая „шишка“ в городе». Мужчина возглавляет спортивную федерацию в республике, подчеркнул он.

Хадулаев в свою очередь отметил, что беременную Гарунову поместили в СИЗО после того, как она отпросилась у сотрудника УФСИН в поликлинику, находящуюся в нескольких метрах от дома, чтобы пройти обследование. Получив разрешение, она отправилась в медучреждение. Впоследствии следователь по делу заявил, что не давал разрешения на выход из дома, подчеркнул глава ОНК Дагестана.

В каких условиях содержится беременная дагестанка в СИЗО

По словам председателя ОНК Дагестана, у Гаруновой в СИЗО началась одышка, ей тяжело находиться в заключении. По его словам, сейчас женщина находится на шестом месяце беременности. Хадулаев отметил, что в камере вместе с ней находятся еще две арестованные девушки. Он добавил, что наблюдатели приезжали к Джамиле несколько раз и оба раза она тяжело дышала. С разрешения УФСИН женщину отвозили в больницу на обследование.

«Суд не признал ее виновной, она проходит по делу в качестве подозреваемой. На нее распространяются все льготы, государственное обслуживание, медобслуживание и так далее, тем более ей скоро рожать. В этом плане УФСИН делает все, что можно», — заверил Хадулаев.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Он отметил, что 29 июня состоится заседание по пересмотру меры пресечения подозреваемой. Хадулаев надеется на то, что широкий общественный резонанс поможет вернуть женщину домой. Наблюдатели советуют Джамиле сохранять спокойствие и думать исключительно о своем здоровье. Глава ОНК Дагестана заявил со ссылкой на слова супруга Джамили, что у нее должна была родиться двойня, однако один плод замер.

«Мы ей сказали: „Не берите ничего в голову, следите за своим здоровьем. Не надо переживать, нервничать и давить на себя. Вы вынашиваете ребенка. Ваша задача — его родить. С остальным разберемся в рамках возможного“», — отметил правозащитник.

По словам Хадулаева, в ОНК договорились, чтобы женщине передали в СИЗО фрукты и необходимые витамины. Он также рассказал, что накануне ее мать и муж допоздна находились в Следственном комитете.

Могут ли беременную женщину отпустить из СИЗО под домашний арест в Дагестане

Исходя из имеющейся практики по ч. 3 ст. 159 УК РФ о мошенничестве в крупном размере, подозреваемые, как правило, содержатся под домашним арестом, рассказал в беседе с NEWS.ru адвокат Алексей Лунев. По его мнению, если беременность женщины очевидна и доказана, а также установлено, что нахождение в СИЗО угрожает здоровью матери и ребенка, то шансы на возвращение под домашний арест высоки.

В законности возбуждения дела против женщины и помещения ее в изолятор будут разбираться следственные органы, отметил эксперт. В том случае если суд вынесет обвинительный приговор, беременность станет смягчающим обстоятельством, уточнил юрист.

«Беременность и состояние здоровья подсудимой всегда являются основанием для назначения более мягкого наказания. Если следствие продлится долго и женщина родит ребенка, то наказание может быть отложено или изменено на условное», — отметил Лунев.

По его словам, российские суды гуманно относятся к беременным женщинам. Он также выразил надежду, что центральный аппарат СКР поможет добиться справедливости в расследовании дела.

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