Ушла из-за побоев, а муж упек за решетку: как беременную отправили в СИЗО

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с беременной жительницей Махачкалы, которую отправили в СИЗО после обвинений в мошенничестве со стороны бывшего мужа. Подозреваемая неоднократно жаловалась в правоохранительные органы на избиения мужчиной, но против него не возбудили уголовное дело. По словам главы ОНК Дагестана, женщина плохо себя чувствует. В чем обвиняют беременную, могут ли ее отпустить под домашний арест — в материале NEWS.ru.
Почему беременную жительницу Дагестана заключили в СИЗО
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с 39-летней беременной жительницей Махачкалы Джамилей Гаруновой, которую отправили в СИЗО из-за того, что бывший муж обвинил ее в мошенничестве. Глава ведомства поручил доложить о ходе процессуальной проверки по фактам заключения женщины в изолятор и ее заявления о многочисленных побоях со стороны экс-супруга.
«В публичном пространстве широкий резонанс вызвала информация о том, что в городе Махачкале беременная женщина содержится под стражей по обвинению в мошенничестве по заявлению бывшего мужа. Вместе с тем ее заявления о систематических избиениях бывшим супругом не привели к возбуждению уголовного дела. Отмечалось, что суд избрал меру пресечения из-за нарушений условий домашнего ареста, которые были связаны с посещением врача во время беременности», — сказано в сообщении пресс-службы СКР.
Председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев рассказал NEWS.ru, что женщина прожила с бывшим мужем чуть больше двух лет, после чего ушла от него.
Позднее она встретила другого мужчину и вступила с ним в брак. Разозленный бывший супруг написал заявление в полицию, обвинив Гарунову в мошенничестве. По его словам, женщина якобы взяла у него 500 тыс. на развитие бизнеса и не вернула. Полиция незамедлительно возбудила уголовное дело.
«Экс-супруг четыре раза подал заявление на нее, когда она перестала общаться с ним и начала жаловаться во все структуры», — приводит KP.RU слова адвоката Руслана Сулейманова.
По его словам, бывший муж пожаловался в правоохранительные органы на то, что Гарунова якобы выманила у него мошенническим путем в общей сложности 35 млн рублей.
Адвокат заявил, что экс-супруг обвиняемой — «большая „шишка“ в городе». Мужчина возглавляет спортивную федерацию в республике, подчеркнул он.
Хадулаев в свою очередь отметил, что беременную Гарунову поместили в СИЗО после того, как она отпросилась у сотрудника УФСИН в поликлинику, находящуюся в нескольких метрах от дома, чтобы пройти обследование. Получив разрешение, она отправилась в медучреждение. Впоследствии следователь по делу заявил, что не давал разрешения на выход из дома, подчеркнул глава ОНК Дагестана.
В каких условиях содержится беременная дагестанка в СИЗО
По словам председателя ОНК Дагестана, у Гаруновой в СИЗО началась одышка, ей тяжело находиться в заключении. По его словам, сейчас женщина находится на шестом месяце беременности. Хадулаев отметил, что в камере вместе с ней находятся еще две арестованные девушки. Он добавил, что наблюдатели приезжали к Джамиле несколько раз и оба раза она тяжело дышала. С разрешения УФСИН женщину отвозили в больницу на обследование.
«Суд не признал ее виновной, она проходит по делу в качестве подозреваемой. На нее распространяются все льготы, государственное обслуживание, медобслуживание и так далее, тем более ей скоро рожать. В этом плане УФСИН делает все, что можно», — заверил Хадулаев.
Он отметил, что 29 июня состоится заседание по пересмотру меры пресечения подозреваемой. Хадулаев надеется на то, что широкий общественный резонанс поможет вернуть женщину домой. Наблюдатели советуют Джамиле сохранять спокойствие и думать исключительно о своем здоровье. Глава ОНК Дагестана заявил со ссылкой на слова супруга Джамили, что у нее должна была родиться двойня, однако один плод замер.
«Мы ей сказали: „Не берите ничего в голову, следите за своим здоровьем. Не надо переживать, нервничать и давить на себя. Вы вынашиваете ребенка. Ваша задача — его родить. С остальным разберемся в рамках возможного“», — отметил правозащитник.
По словам Хадулаева, в ОНК договорились, чтобы женщине передали в СИЗО фрукты и необходимые витамины. Он также рассказал, что накануне ее мать и муж допоздна находились в Следственном комитете.
Могут ли беременную женщину отпустить из СИЗО под домашний арест в Дагестане
Исходя из имеющейся практики по ч. 3 ст. 159 УК РФ о мошенничестве в крупном размере, подозреваемые, как правило, содержатся под домашним арестом, рассказал в беседе с NEWS.ru адвокат Алексей Лунев. По его мнению, если беременность женщины очевидна и доказана, а также установлено, что нахождение в СИЗО угрожает здоровью матери и ребенка, то шансы на возвращение под домашний арест высоки.
В законности возбуждения дела против женщины и помещения ее в изолятор будут разбираться следственные органы, отметил эксперт. В том случае если суд вынесет обвинительный приговор, беременность станет смягчающим обстоятельством, уточнил юрист.
«Беременность и состояние здоровья подсудимой всегда являются основанием для назначения более мягкого наказания. Если следствие продлится долго и женщина родит ребенка, то наказание может быть отложено или изменено на условное», — отметил Лунев.
По его словам, российские суды гуманно относятся к беременным женщинам. Он также выразил надежду, что центральный аппарат СКР поможет добиться справедливости в расследовании дела.
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