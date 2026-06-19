В России призвали вернуть уголовную ответственность за домашнее насилие Депутат Горячева призвала вернуть уголовную ответственность за насилие в семьях

Депутат Госдумы Ксения Горячева предложила вернуть уголовную ответственность за домашнее насилие, пишет «Газета.Ru». Парламентарий разработала и направила на отзыв в правительство соответствующие поправки в статью 116 УК России.

Законопроект предлагает дополнить статью 116 УК РФ новым основанием уголовной ответственности. Сегодня эта статья применяется в случаях побоев, совершенных из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или с публичной демонстрацией насилия. Поправки предлагают распространить ее действие также на случаи, когда побои совершаются в отношении совершеннолетнего близкого лица или близкого родственника, беременной женщины, а также человека, находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от агрессора, — высказалась Горячева.

Она уточнила, что сейчас первый зафиксированный факт побоев в семье, как правило, квалифицируется как административное правонарушение, а уголовная ответственность наступает лишь при повторном эпизоде, если предыдущее взыскание еще не утратило силу. По ее мнению, такой подход игнорирует особую уязвимость пострадавших, ведь совместное проживание и социальная зависимость создают высокий риск повторного насилия.

При этом первый случай побоев, о котором узнают правоохранители, далеко не всегда является первым в реальности, добавила парламентарий. По ее словам, жертвы нередко годами скрывают насилие из‑за страха, давления, материальной зависимости или опасений ухудшить свое положение.

Ранее Горячева заявила, что абсолютное большинство россиян — 90% — выступили в поддержку законопроекта против домашнего насилия. Соответствующий опрос по заказу парламентария провела независимая исследовательская компания Russian Field.