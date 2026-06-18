Лантратова рассказала о помощи бойцу СВО по просьбе его беременной жены

Лантратова рассказала о помощи бойцу СВО по просьбе его беременной жены Лантратова добилась медицинского обследования для участника СВО

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла ускорить процесс направления бойца СВО в госпиталь для медицинского обследования. В своем канале на платформе МАКС она отметила, что к ней обратилась беременная россиянка по имени Елена — она попросила помочь ее мужу.

По словам Лантратовой, врач прописал бойцу углубленное обследование в госпитале, для которого было необходимо пройти военно-врачебную комиссию. Однако командование затянуло процесс.

Женщина обратилась к нам за помощью. Мы направили письмо в Московскую городскую военную прокуратуру. С просьбой провести проверку и принять меры. В итоге ведомство обязало командование воинской части направить Юрия на законное медицинское обследование, — написала Лантратова.

Ранее Лантратова сообщила, что содействовала семье погибшего в ходе СВО контрактника в получении причитающихся страховых выплат. По словам омбудсмена, у военнослужащего, павшего при выполнении боевого долга, осталась многодетная семья, где воспитывается семеро несовершеннолетних детей.