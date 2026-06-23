Матч Франции и Ирака на чемпионате мира по футболу сорвала гроза

Матч Франции и Ирака на чемпионате мира по футболу сорвала гроза AFP: старт второго тайма матча между Францией и Ираком отложен из-за грозы

Начало второго тайма матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Ирака было отложено из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает агентство AFP. Игра возобновится как минимум на 15 минут позже намеченного времени в связи с приближением грозы.

Зрителей призвали покинуть трибуны. По итогам первого тайма сборная Франции лидировала со счетом 1:0. Единственный гол был забит Килианом Мбаппе. Благодаря этому мячу футболист вошел в тройку лучших бомбардиров турнира.

Ранее сборная Аргентины одержала победу над Австрией со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира и обеспечила себе выход в плей-офф. Оба мяча забил Лионель Месси — на 38-й и 90+5-й минутах.

До этого сообщалось, что сборные Уругвая и Кабо-Верде сыграли вничью со счетом 2:2 во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Голы забили Максимилиано Араухо и Агустин Каноббио за Уругвай, а Кевин Ленини и Элио Варела — за Кабо-Верде. Ленини покинул поле на 70-й минуте, а Жилсон Беншимол, нападающий Кабо-Верде, провел на поле 58 минут.