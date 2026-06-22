Действующий победитель ЧМ по футболу вышел в плей-офф Сборная Аргентины обыграла Австрию со счетом 2:0 и вышла в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Аргентины одержала победу над Австрией со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира и обеспечила себе выход в плей-офф. Оба мяча забил Лионель Месси — на 38-й и 90+5-й минутах, при этом на 9-й минуте он не реализовал пенальти.

Аргентинцы набрали шесть очков и единолично возглавляют группу J. Австрия с тремя очками идет второй, а сборные Иордании и Алжира проведут свой матч второго тура в ночь на 23 июня. В заключительном туре 28 июня аргентинцы сыграют с Иорданией, а австрийцы — с Алжиром.

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. В турнире впервые участвуют 48 команд, из которых в плей-офф выйдут по две лучшие из каждой группы и восемь команд с третьих мест. Действующий чемпион — Аргентина.

Ранее сообщалось, что сборные Уругвая и Кабо-Верде сыграли вничью со счетом 2:2 во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Матч между командами состоялся в Майами, штат Флорида, США. Голы в матче забили Максимилиано Араухо и Агустин Каноббио за Уругвай, а Кевин Ленини и Элио Варела — за Кабо-Верде. Ленини покинул поле на 70-й минуте, а Жилсон Беншимол, нападающий Кабо-Верде, провел на поле 58 минут.