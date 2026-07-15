В МИД России предупредили о рисках из-за действий НАТО в Арктике

В МИД России предупредили о рисках из-за действий НАТО в Арктике Захарова: действия НАТО в Арктике повышают риск негативных последствий

Действия НАТО в Арктическом регионе существенно повышают вероятность возникновения непреднамеренных инцидентов с серьезными негативными последствиями, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат добавила, что речь идет о стабильности в регионе, передает NEWS.ru.

Шаги Североатлантического блока существенно повышают риск возникновения непреднамеренных инцидентов, которые могут иметь самые негативные последствия для региона, — сказала дипломат.

Ранее посол РФ в Норвегии Николай Корчунов заявил, что Россия учтет продолжающуюся милитаризацию Балтийско-Арктического региона со стороны государств — членов НАТО. Глава российской дипломатической миссии подчеркнул, что подобные агрессивные шаги западных стран ведут исключительно к опасной эскалации международной напряженности. По его словам, Североатлантический альянс в последнее время резко увеличил количество и масштабы своих военных учений на севере.

До этого Корчунов заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО в Арктическом регионе, но и не оставит без внимания приближение военной инфраструктуры Альянса к своим границам. Дипломат подчеркнул, что нагнетание конфронтации со стороны Запада расшатывает глобальную стабильность.