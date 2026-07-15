Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 17:32

В МИД России предупредили о рисках из-за действий НАТО в Арктике

Захарова: действия НАТО в Арктике повышают риск негативных последствий

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Действия НАТО в Арктическом регионе существенно повышают вероятность возникновения непреднамеренных инцидентов с серьезными негативными последствиями, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат добавила, что речь идет о стабильности в регионе, передает NEWS.ru.

Шаги Североатлантического блока существенно повышают риск возникновения непреднамеренных инцидентов, которые могут иметь самые негативные последствия для региона, — сказала дипломат.

Ранее посол РФ в Норвегии Николай Корчунов заявил, что Россия учтет продолжающуюся милитаризацию Балтийско-Арктического региона со стороны государств — членов НАТО. Глава российской дипломатической миссии подчеркнул, что подобные агрессивные шаги западных стран ведут исключительно к опасной эскалации международной напряженности. По его словам, Североатлантический альянс в последнее время резко увеличил количество и масштабы своих военных учений на севере.

До этого Корчунов заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО в Арктическом регионе, но и не оставит без внимания приближение военной инфраструктуры Альянса к своим границам. Дипломат подчеркнул, что нагнетание конфронтации со стороны Запада расшатывает глобальную стабильность.

Власть
МИД России
Мария Захарова
НАТО
Арктика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минобороны России сообщило о поражении украинских судов с военными грузами
Захарова вступилась за Афганистан и вскрыла лицемерие Запада
«Поиграть мускулами»: Захарова раскрыла цель военных учений Польши
Депутат ГД рассказала о ситуации с подготовкой кадров в России
В МИД России отреагировали на отказ США от ратификации ДВЗЯИ
В Энергодаре раскрыли, что мешает возобновить подачу света в город
Сожгли все мосты: составлен список звезд, которые не вернутся в Россию
«Всецело участвует»: Захарова раскрыла детали российской помощи Венесуэле
«Процесс начали»: на Украине сделали неожиданное заявление по Patriot
Европа раскрыла планы по финансированию Киева
Булыкин сделал прогноз на матч 1/2 финала ЧМ Англия — Аргентина
Захарова призвала передать украинцам слова экс-премьера Польши о крови
Захарова потребовала найти заказчиков теракта на «Северных потоках»
Мостовой раскрыл, за кого будет болеть в матче ЧМ Англия — Аргентина
В МИД России предупредили о рисках из-за действий НАТО в Арктике
Захарова раскрыла главное препятствие для мира на Украине
В оперативных службах рассказали, что произошло с лифтом в «Москва-Сити»
Российский «Ланцет» потопил безэкипажные катера ВСУ в Черном море
Масалитин назвал ключевую фигуру матча Англия — Аргентина на ЧМ
Рабочий погиб при падении с высоты во время ремонта оборудования
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.