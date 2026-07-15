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15 июля 2026 в 17:36

Захарова призвала передать украинцам слова экс-премьера Польши о крови

Захарова предложила транслировать по Украине слова Моравецкого

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Высказывание бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что жители Украины расплачиваются жизнью за западную технику, нужно транслировать по всей стране, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент NEWS.ru. Она отметила, что его слова о «танках и крови» должны заменить традиционную минуту молчания, чтобы граждане услышали правду от своих западных покровителей.

«Вы расплачиваетесь своей кровью, а мы, поляки, старой техникой». Именно эту фразу Моравецкого в 9 часов утра должны транслировать по всей Украине вместо минуты молчания. Люди действительно там должны молчать эту самую минуту, но молчать и слушать то, что им сейчас впервые сказали правдивого их западные покровители, — заявила Захарова.

Дипломат сослалась на эфир польской программы «Утренние беседы», которую показывают на телеканале Zero. В ходе этого выступления бывший глава правительства Польши заявил, что Варшава предоставляет Киеву устаревшее вооружение в обмен на человеческие жизни. По словам Захаровой, подобное признание высокопоставленного польского политика наглядно демонстрирует истинное отношение союзников Украины к происходящему.

Захарова также назвала западные поставки вооружений главным препятствием на пути к мирному урегулированию конфликта. Дипломат подчеркнула, что странам-участницам ОБСЕ необходимо прекратить военную поддержку Киева, если они действительно хотят завершить противостояние и перестать истощать ресурсы своих налогоплательщиков.

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