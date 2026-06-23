Стало известно, на сколько выросла средняя пенсия в России за два года

Средний размер пенсионного обеспечения в России за последние два года увеличился почти на 4,5 тыс. рублей, следует из статистических данных Соцфонда. В мае 2026 года средняя пенсия достигла 25 399 рублей.
При этом в мае 2024 года она составляла 20 949 рублей. По имеющимся данным, это на 4 450 рублей меньше текущего периода. Помимо этого, стало известно, что в мае 2026 года разница между самой высокой и самой низкой средней пенсией в регионах Российской Федерации превышала 23 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2027 года страховую пенсию по старости в России могут начать назначать автоматически, без необходимости подачи заявления. Проект закона Минтруда уже опубликован для общественного обсуждения.
Позже стало известно, что в мае 2026 года средняя пенсия неработающих граждан превысила 30 тыс. рублей в 13 субъектах Российской Федерации, следует из данных Социального фонда. Самые высокие выплаты зафиксированы в северных и дальневосточных регионах. В частности, пенсии выше 30 тыс. рублей в Хабаровском крае (30 229 руб.)