Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 июня 2026 в 01:51

Стало известно, на сколько выросла средняя пенсия в России за два года

Соцфонд: за два года средняя пенсия в России выросла на 4,5 тыс. рублей

Пенсия Пенсия Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Средний размер пенсионного обеспечения в России за последние два года увеличился почти на 4,5 тыс. рублей, следует из статистических данных Соцфонда. В мае 2026 года средняя пенсия достигла 25 399 рублей.

При этом в мае 2024 года она составляла 20 949 рублей. По имеющимся данным, это на 4 450 рублей меньше текущего периода. Помимо этого, стало известно, что в мае 2026 года разница между самой высокой и самой низкой средней пенсией в регионах Российской Федерации превышала 23 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2027 года страховую пенсию по старости в России могут начать назначать автоматически, без необходимости подачи заявления. Проект закона Минтруда уже опубликован для общественного обсуждения.

Позже стало известно, что в мае 2026 года средняя пенсия неработающих граждан превысила 30 тыс. рублей в 13 субъектах Российской Федерации, следует из данных Социального фонда. Самые высокие выплаты зафиксированы в северных и дальневосточных регионах. В частности, пенсии выше 30 тыс. рублей в Хабаровском крае (30 229 руб.)

Россия
пенсии
соцфонды
статистика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия в ООН заявила о сохранении стратегической инициативы в зоне СВО
ВС РФ усилили давление у одного из ключевых населенных пунктов в зоне СВО
Зеленский заигрался в нацизм: отвечать придется не только перед Польшей
Двое немцев пытались попасть в Россию с купленными водительскими правами
На Камчатке начались поиски рыбаков с перевернувшейся лодки
Шоу «Дневник памяти» может стать ежегодной традицией
«Я был зол»: Месси прокомментировал свой бомбардирский рекорд на ЧМ
Новые правила МРТ: кому можно и нельзя делать, как пройти бесплатно
В России начнут изготавливать кожаные сумки по новым стандартам
У побережья Крыма за день произошло почти 20 землетрясений
«Время пришло»: в словах Медведева нашли таинственное послание Киеву
Как правильно пользоваться контактными линзами, чтобы не повредить глаза
В ВОЗ озвучили, какие страны находятся в зоне риска Эболы
Стало известно, на сколько выросла средняя пенсия в России за два года
Лучшие роли, смерть жены, письмо Путину: как жил и умер Михаил Ножкин
Матч Франции и Ирака на чемпионате мира по футболу сорвала гроза
Такер Карлсон признался, что изменил свои политические предпочтения
Ушла из-за побоев, а муж упек за решетку: как беременную отправили в СИЗО
Глобальное потепление повлияет на появление смерчей на Урале
«Со слезами»: в Британии рассказали о реакции Зеленского на уход Стармера
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.