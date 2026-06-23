«Со слезами»: в Британии рассказали о реакции Зеленского на уход Стармера

«Со слезами»: в Британии рассказали о реакции Зеленского на уход Стармера Гэллоуэй: Зеленский со слезами на глазах сожалеет об уходе Стармера с поста

Президент Украины Владимир Зеленский сожалеет об отставке Кира Стармера с поста главы правительства Великобритании, заявил лидер британской Рабочей партии Джордж Гэллоуэй в интервью RT. Британский премьер объявил о своем уходе с поста лидера Лейбористской партии в понедельник, но останется главой правительства до избрания преемника.

Политик уточнил, что за два года пребывания у власти Стармер превратил Соединенное Королевство в авторитарное государство. Он буквально изменил облик страны, руководствуясь интересами иностранных держав, включая Израиль, Украину и Европейский союз. По словам Гэллоуэя, именно эти внешние силы, потерявшие теперь своего союзника, и оплакивают уход британского премьера.

Зеленский со слезами на глазах сожалеет о его уходе, — уточнил парламентарий.

Он также отметил, что британский народ, напротив, ликует. Сам политик назвал себя «изгнанником» британской власти из-за действий Стармера.

Я танцевал на его политической могиле, — добавил Гэллоуэй.

Первые министры трех регионов Великобритании на своих страницах в социальных сетях обрушились с критикой на центральное правительство после решения Стармера покинуть пост премьер-министра. Главы правительств Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии заявили о хаосе в Вестминстере, потребовали пересмотра отношений с Лондоном и даже заговорили о независимости.