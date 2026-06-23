Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 июня 2026 в 01:11

«Со слезами»: в Британии рассказали о реакции Зеленского на уход Стармера

Гэллоуэй: Зеленский со слезами на глазах сожалеет об уходе Стармера с поста

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский сожалеет об отставке Кира Стармера с поста главы правительства Великобритании, заявил лидер британской Рабочей партии Джордж Гэллоуэй в интервью RT. Британский премьер объявил о своем уходе с поста лидера Лейбористской партии в понедельник, но останется главой правительства до избрания преемника.

Политик уточнил, что за два года пребывания у власти Стармер превратил Соединенное Королевство в авторитарное государство. Он буквально изменил облик страны, руководствуясь интересами иностранных держав, включая Израиль, Украину и Европейский союз. По словам Гэллоуэя, именно эти внешние силы, потерявшие теперь своего союзника, и оплакивают уход британского премьера.

Зеленский со слезами на глазах сожалеет о его уходе, — уточнил парламентарий.

Он также отметил, что британский народ, напротив, ликует. Сам политик назвал себя «изгнанником» британской власти из-за действий Стармера.

Я танцевал на его политической могиле, — добавил Гэллоуэй.

Первые министры трех регионов Великобритании на своих страницах в социальных сетях обрушились с критикой на центральное правительство после решения Стармера покинуть пост премьер-министра. Главы правительств Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии заявили о хаосе в Вестминстере, потребовали пересмотра отношений с Лондоном и даже заговорили о независимости.

Европа
Великобритания
Кир Стармер
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лучшие роли, смерть жены, письмо Путину: как жил и умер Михаил Ножкин
Матч Франции и Ирака на чемпионате мира по футболу сорвала гроза
Такер Карлсон признался, что изменил свои политические предпочтения
Ушла из-за побоев, а муж упек за решетку: как беременную отправили в СИЗО
Глобальное потепление повлияет на появление смерчей на Урале
«Со слезами»: в Британии рассказали о реакции Зеленского на уход Стармера
Трамп намерен форсировать производство ракет на фоне угроз с Ираном
Три квартиры семье мигрантов: что стоит за жилищным скандалом в Оренбурге
Медики усиленно работают в Свердловской области после урагана
Истребители НАТО проводили российских «белых лебедей»
МОК забрал медаль Олимпиады-2012 у бегуньи из России
Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин: причины смерти, последние дни
Трамп предпочел мировую депрессию ядерному Ирану
Тело россиянина найдено в саду жилого дома турецкой Антальи
«Красная тряпка»: глава Севастополя назвал причины ненависти Украины
Госпитализация, скандал в семье, личная жизнь: где сейчас Екатерина Волкова
Звезда советских фильмов скончался на 90-м году жизни
Возвращение к Тутберидзе, роды за 1 млн, Рудковская: как живет Трусова
«Неумелые попытки»: выявлены виновные в повреждениях Киево-Печерской лавры
Трамп сообщил, на что пойдут размороженные деньги Ирана
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.