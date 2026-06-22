Не стало актера из сериала «Доктор Кто» Актер из сериала «Доктор Кто» Дэвид Дейкер умер в возрасте 90 лет

Британский актер Дэвид Дейкер, известный по ролям в популярных сериалах «Коронация» и «Доктор Кто», скончался в возрасте 90 лет, пишет британская газета The Guardian. Артист ушел из жизни 30 апреля, но его семья публично объявила об этом только сейчас. Причина смерти не раскрывается.

Известный актер Дэвид Дейкер скончался в возрасте 90 лет. <…> У него остались вторая жена Хилари, их дочь Ребекка, сын Тим и сестра Хейзел, — говорится в материале.

Дейкер снимался в двух эпизодах «Доктора Кто»: в 1974 году сыграл бандита Иронгрона, а в 1979-м — капитана Ригга. С 1968 по 1985 год он появлялся в популярной мыльной опере «Улица Коронации» (более 30 серий), а также участвовал в ситкоме «Дуракам везет».

Ранее сообщалось о смерти режиссера сериала «Друзья» Джеймса Берроуза. Он скончался в возрасте 85 лет. Смерть подтвердил его агент Рик Розен. Берроуз родился 30 декабря 1940 года в Лос-Анджелесе. Его мать Рут Левинсон и отец Эйб Берроуз были связаны с театральным миром. Эйб Берроуз получил известность как бродвейский драматург и режиссер.