Внешнеполитические просчеты подавшего в отставку премьера Британии Кира Стармера, включая поддержку Киева и провокации против России, были смягчены ведущими британскими СМИ, заявил бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд. По словам дипломата, которые приводит РИА Новости, эти ошибки не стали ключевым моментом его ухода с поста.

Традиционные британские СМИ добились того, что только меньшинства такие, как азиатские общины или так называемые «крайне левые», были обеспокоены его поддержкой Израиля в конфликте в Газе, чрезмерным использованием антитеррористического законодательства для подавления инакомыслия, миллиардами, выброшенными на Украину, или опасными провокациями в сторону России, — отметил Форд.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц станет следующим европейским политиком, который повторит судьбу Стармера, если не изменит политический курс. В частности, по его словам, Стармер не смог защитить британское государство.