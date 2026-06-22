Дмитриев дал Мерцу ценный совет после отставки Стармера Дмитриев: Мерц повторит судьбу Стармера, если не изменит политический курс

Канцлер Германии Фридрих Мерц станет следующим европейским политиком, который повторит судьбу премьер-министра Великобритании Кира Стармера, если не изменит политический курс, заявил в социальной сети X глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, Стармер не смог защитить британское государство.

Он (Стармер — NEWS.ru) не смог защитить Британию и разрушал западную цивилизацию. Мерц будет следующим, если не изменит политический курс, — отметил Дмитриев.

Ранее Стармер объявил об отставке. Он продолжит занимать пост премьера Британии до избрания своего преемника. Стармер заявил, что попросил национальный исполнительный комитет Лейбористской партии составить график проведения выборов.

Также сообщилось, что процесс возможной передачи власти от премьер-министра Великобритании его главному оппоненту Энди Бернхэму займет не менее месяца. Сообщалось, что политик хочет затянуть переходный период для подготовки программы и формирования команды. Сподвижники Бернхэма опасаются, что он может быть не готов возглавить правительство после долгой работы на муниципальном уровне.