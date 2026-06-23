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23 июня 2026 в 02:27

В России начнут изготавливать кожаные сумки по новым стандартам

Росстандарт утвердил обновленный ГОСТ на кожаные сумки, портфели и чемоданы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Росстандарт принял новый государственный стандарт на кожгалантерейные изделия — сумки, портфели, чемоданы, папки и другие вещи, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. Документ вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Изделия изготавливают следующими методами: прошивным (нитками или продержкой), клеевым, сварным (токами высокой частоты), клепаным, методом оплетения, вязания, плетения, формования, литья, комбинированным и другими, — указано в стандарте.

ГОСТ устанавливает требования к прочности швов, ручек и плечевых ремней. Для пляжных сумок и дорожных рюкзаков из искусственной кожи прочность ниточного шва должна быть не менее 30 Н/см, для жестких чемоданов — не менее 40 Н/см.

Срезы открытых швов внутри изделий должны быть закрыты окантовкой или обработаны обметочной строчкой, обрезные края не должны осыпаться, а металлические пластины в портфелях должны быть скрыты. Женские повседневные сумки и рюкзаки должны иметь один или два внутренних кармана, исключение — молодежные и нарядные модели длиной до 20 см.

В чемоданах должен быть хотя бы один карман, зазор между крышкой и корпусом — не более 4 мм, а чемоданы из натуральной кожи — с подкладкой. На изделиях не допускаются царапины и пятна, окраска должна быть устойчива к сухому и мокрому трению.

Ранее Росстандарт утвердил новый ГОСТ для проверки прочности каблуков в женской обуви. В документе подробно описываются трехэтапные испытания, которые помогут оценить устойчивость каблуков.

Общество
Россия
ГОСТ
сумки
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