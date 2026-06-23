Три квартиры семье мигрантов: что стоит за жилищным скандалом в Оренбурге

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить законность выдачи жилищных сертификатов семье мигрантов в Оренбурге. Ранее стало известно, что она получила сразу три госсвидетельства в период с 2021 по 2023 год. Что известно об этой истории и почему она вызвала столь широкий общественный резонанс — в материале NEWS.ru.

На что пожаловались главе СКР жители Оренбурга

Семья мигрантов, проживающая в Оренбурге, оформила сразу три государственных свидетельства в период с 2021 по 2023 год. В СУ СКР по региону уже организовали проверку по факту нарушений при распределении жилищных сертификатов. Местные жители отмечали, что многодетная семья мигрантов вместе с родными получили свидетельства вне очереди, в то время как местные жители годами ждут этой льготы. Обратившиеся предположили, что в данной ситуации может идти речь о коррупции.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Оренбургской области Вячеславу Давидовичу Зудерману доложить об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении процессуальной проверки — о ее результатах.

Александр Бастрыкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что грозит за выдачу внеочередных сертификатов

В том случае, если факты подтвердятся, привлечение к ответственности возможно по нескольким статьям Уголовного кодекса в зависимости от роли и обстоятельств причастных, пояснил в беседе с NEWS.ru адвокат Константин Степанов. По его словам, теоретически речь может идти о чиновниках, выдававших сертификаты, посредниках и получателях.

«Злоупотребление должностными полномочиями — основная статья для чиновников, если они умышленно нарушили порядок очереди, критерии нуждаемости или приоритетности в пользу конкретной семьи из корыстной или иной личной заинтересованности. Наказание — штраф, принудительные работы или лишение свободы до четырех лет, строже — при тяжких последствиях или группе лиц», — указал собеседник NEWS.ru.

Подозреваемым могут инкриминировать получение взятки в том случае, если за внеочередную выдачу сертификата (или закрытие глаз на нарушения) чиновник получил деньги, имущество или иную выгоду, добавил Степанов. Наказание зависит от размера взятки — от значительного штрафа до лишения свободы до 15 лет с запретом занимать должности, пояснил эксперт.

Получателям же выплат могут вменить мошенничество, если использовались, например, заведомо ложные сведения, добавил Степанов. «Особенно актуально при повторных или множественных сертификатах. Наказание — до 10 лет при особо крупном размере», — отметил адвокат.

По его словам, в Оренбурге речь идет пока только о проверке: «Для обвинения нужны конкретные доказательства умысла, нарушений процедуры и причиненного вреда. Многие подобные дела заканчиваются либо „дисциплинаркой“, либо квалификацией по более мягким статьям, таким как „Халатность“».

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Кто мешает справедливому распределению сертификатов

Проблема заключается в том, что в России практически официально существуют структуры, лоббирующие интересы мигрантов, пояснил NEWS.ru адвокат Григорий Сарбаев.

«Речь идет о диаспорах — это структуры, которые ни в одной стране мира не могли бы иметь никакого правового статуса. Именно они аккумулируют денежные средства, именно они направляют политические, социальные и иные интересы мигрантов в нужное русло. На этом фоне совершенно неудивительно, что раздаются голоса о том, что коренному населению России впору создавать свои диаспоры. По крайней мере, будет хоть какая-то структура защищать интересы русских», — считает Сарбаев.

По его словам, на сегодняшний день многие диаспоры не оформлены юридически, занимаясь продвижением собственных интересов: «Полностью согласен с главой СКР, что порядок в этой сфере необходимо наводить быстро и жестко, потому что ситуация уже давно перезрела».

По мнению Сарбаева, реально борется с проблемой только Следственный комитет. Остальные ведомства вместо работы устраивают «фестивали плова», хотя их прямая задача — предотвращать такие скандалы на ранней стадии, полагает он.

Ранее одним из «узловых направлений» работы следствия Александр Бастрыкин назвал противодействие преступности среди мигрантов. По его данным, иностранцами и лицами без гражданства в 2025 году совершено свыше 41 тысячи преступлений, что почти на 7% больше, чем годом ранее.

Сотрудники полиции ведут пытавшегося скрыться бегством иностранного трудового мигранта во время рейда Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Где еще раздают жилье «своим» вне очереди

К сожалению, подобные истории перестали быть редкостью. В прошлом году скандал разразился после того, как в Мытищах русской многодетной семье отказали в праве на получение жилищного сертификата. Местная администрация сослалась на то, что супруга главы семейства прописана в другом регионе. При этом, как сообщал NEWS.ru, в январе 2025 года мытищинские чиновники выдали жилищный сертификат на 24 млн рублей многодетной семье мигрантов. Мэр города Юлия Купецкая в ответ на обвинения жителей заявила, что семья Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова проживает в РФ 14 лет, оба имеют российское гражданство. Градоначальница также подчеркнула, что мигранты полностью выполнили условия, необходимые для получения жилищного сертификата.

Впоследствии Самадову задержали и обвинили в мошенничестве. По версии следствия, женщина намеренно занизила доходы мужа и предоставила выписку из домовой книги, где были указаны 13 человек, в том числе ее родственники, проживающие в Таджикистане.

В СКР заявляли, что «следствием получены доказательства, подтверждающие причастность бывшего заместителя главы администрации городского округа Мытищи к совершению преступной халатности». По данным ведомства, «должностными лицами муниципалитета фактически не проверено соблюдение основных требований для получения сертификата».

Документ был аннулирован, но Самадова попыталась через суд обжаловать это решение. Однако Фемида не удовлетворила требования женщины.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ранее в Костромской области богатой семье с четырьмя детьми выдали жилищный сертификат на 2,7 млн рублей. Решение властей вызвало недовольство среди местных жителей, годами ожидающих помощи от государства. Семья подала заявку в соцслужбы и указала себя малоимущей. Однако в соцсетях выяснилось, что эти же люди активно путешествуют по миру, публикуют фото дорогих иномарок и роскошных застолий на фоне богатого интерьера.

Как пояснила NEWS.ru председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, подобные скандалы не единичны и происходят в разных регионах. «В Сердобске Пензенской области разгорелся скандал из-за выдачи сертификатов, который привел к увольнению главы города и возбуждению уголовного дела о халатности. В Красноярске ситуация с сертификатами также находится на личном контроле главы СКР. Это указывает на системную проблему, требующую пристального внимания правоохранительных органов», — отметила она.

Глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов в разговоре с NEWS.ru заявил, что вопросы неизбежно возникают к чиновникам, которые принимают такие решения. «Однако здесь ни в коем случае нельзя ориентироваться на национальность тех, кто получает сертификат, потому что человек может быть гражданином России по рождению. Не должно быть никакой дискриминации по национальному признаку», — заключил парламентарий.

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