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23 июня 2026 в 01:31

Такер Карлсон признался, что изменил свои политические предпочтения

Карлсон заявил, что больше не станет поддерживать Республиканскую партию США

Такер Карлсон Такер Карлсон Фото: kremlin.ru
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Американский журналист Такер Карлсон, долгое время поддерживавший Республиканскую партию, объявил в своих социальных сетях о разрыве с ней. Интервьюер известен тем, что выступал на стороне нынешнего американского лидера Дональда Трампа на выборах 2024 года.

Я не стану поддерживать Республиканскую партию. Нет никакого шанса, что я поддержу Республиканскую партию. Я выхожу, — сообщил Карлсон.

По его мнению, республиканцы «предали» американцев, поставив интересы иностранного правительства выше интересов граждан. Речь идет о вмешательстве США в положение дел на Ближнем Востоке, поддержке Израиля и операции против Ирана.

В мае журналист уже критиковал участие США в военных действиях против Ирана, утверждая, что это разрушило движение MAGA, благодаря которому Трамп победил в 2024 году. Карлсон также считает, что Вашингтон втянулся в конфликт по настоянию Израиля.

Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс рассорилась с Трампом. Американский президент назвал ее «самым мерзким человеком года». В ответ корреспондент обратила внимание, что оскорбления главы Белого дома в ее адрес связаны с его эго, которое она по неосторожности могла задеть.

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