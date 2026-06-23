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23 июня 2026 в 01:24

Глобальное потепление повлияет на появление смерчей на Урале

Синоптик Грибанов: глобальное потепление сделает смерчи на Урале частым явлением

Смерч Смерч Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Смерчи, подобные тем, которые наблюдались в Кушве Свердловской области, могут стать более частым явлением на Урале вследствие изменения климата, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник лаборатории физики климата и окружающей среды Уральского федерального университета Константин Грибанов. По словам синоптика, торнадо могут появиться на территории региона, где это явление пока считается нетипичным, из-за процесса глобального потепления.

В Кушве сегодня прошел смерч (его называют торнадо чаще над морем или другой водой). Для Свердловской области это пока необычное явление, но может им стать из-за потепления климата, — рассказал Грибанов.

Ранее сообщалось, что мощный торнадо прошелся по Свердловской области. В ряде населенных пунктов повреждены десятки домов и автомобилей. По словам местных жителей, сильный смерч сопровождался ливнем и градом.

Позже стало известно, что более 4000 человек в Свердловской области остались без электроснабжения вследствие мощного смерча,. В результате стихийного бедствия в Кушве было повреждено множество объектов, а также зафиксировано значительное количество поваленных деревьев. Штормовой ветер повалил 25 деревьев, повредил автомобили и АЗС, а также оторвал крыши с жилых домов. Кроме того, сильный ветер повредил 40 кровель и девять опор линий электропередач.

Россия
Свердловская область
синоптики
смерчи
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