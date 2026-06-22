На Урале тысячи людей остались без электричества из-за смерча Смерч в Кушве лишил электроэнергии 4000 человек на Урале

Более 4000 человек в Свердловской области остались без электроснабжения вследствие мощного смерча, передает Telegram-канал Mash. В результате стихийного бедствия в Кушве было повреждено множество объектов, а также зафиксировано значительное количество поваленных деревьев.

В Кушве штормовой ветер за недавнее время повалил 25 деревьев, повредил автомобили и АЗС, а также оторвал крыши с жилых домов. Кроме того, сильный ветер повредил 40 кровель и девять опор линий электропередач.

По прогнозам синоптиков, в регионе Урала завтра ожидаются грозы и сильный ветер. Также существует вероятность подтоплений, связанная с повышением уровня воды в реках.

Ранее волна мощных торнадо и гроз обрушилась на регион Среднего Запада США. Основной удар пришелся на штаты Иллинойс и Индиана. Метеорологи объясняют резкое ухудшение погодных условий столкновением контрастных атмосферных фронтов. Подтверждена гибель двух местных жителей, проживающих в уничтоженных передвижных домах.

До этого очевидцы засняли мощный торнадо в Челябинской области. Огромная темно-синяя воронка опустилась к земле, а затем внезапно поднялась обратно, оставив после себя разрушения.