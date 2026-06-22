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22 июня 2026 в 10:38

Разрушительная волна торнадо обрушилась на США

Мощный шторм с торнадо ударил по американским штатам Иллинойс и Индиана

Фото: IMAGO/Fabian Geier / EinsatzRepo/Global Look Press
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Волна мощных торнадо и гроз обрушилась на регион Среднего Запада США, передает телеканал CNN. Основной удар стихийного бедствия в этот раз пришелся на территории штатов Иллинойс и Индиана. Метеорологи объясняют резкое ухудшение погодных условий столкновением контрастных атмосферных фронтов.

В штате Иллинойс подтверждена гибель двух местных жителей, находившихся в полностью уничтоженных передвижных домах. Еще пять человек были экстренно госпитализированы в медицинские учреждения, а в пострадавшем округе зафиксировано разрушение не менее двадцати жилых построек. В соседней Индиане несколько населенных пунктов также получили серьезные повреждения, однако сообщений о раненых оттуда пока не поступало.

Сейчас штормовой фронт смещается на восток по направлению к Огайо. Из-за непрекращающихся затяжных дождей в Центральных равнинах и долине Миссисипи объявлен предпоследний уровень опасности масштабных наводнений. Специалисты предупреждают, что в понедельник непогода настигнет Аппалачи и Среднеатлантический регион, где сохраняется высокая угроза разрушительных ветров.

Ранее мощный торнадо произошел в штате Оклахома. Основной удар стихии пришелся на северную часть штата, затронув округ Гарфилд и сельские районы вблизи города Инид. В зоне прохождения смерча также оказалась база ВВС США Вэнс.

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смерчи
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