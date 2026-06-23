Трамп предпочел мировую депрессию ядерному Ирану

Если Тегеран продолжит разработку ядерного оружия, то Вашингтон готов пойти на риск мирового экономического кризиса и возобновления военных действий, заявил журналистам пресс-пула Белого дома президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что угроза ядерного оружия является более серьезной, чем возможная экономическая депрессия.

Ядерные вооружения приведут к депрессии быстрее. То, как мы это делаем, вызывает то, что противоположно депрессии, — сказал республиканец.

По его словам, нынешние действия США направлены на предотвращение экономического спада. Трамп также пообещал, что в случае невыполнения Ираном соглашения или его ненадлежащего поведения он предпримет необходимые меры.

Ранее министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявлял, что стороны в рамках переговоров достигли договоренности о снижении уровня обогащения имеющихся у Тегерана запасов урана. Дипломат отдельно подчеркнул, что в настоящее время все иранские ядерные материалы по-прежнему надежно размещены под землей.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил, что диалог США и Ирана в Швейцарии не позволит урегулировать все разногласия. По его словам, встречи делегаций дали возможность решить наиболее важные для каждой стороны вопросы.