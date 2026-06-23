МОК забрал медаль Олимпиады-2012 у бегуньи из России

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о перераспределении наград в женском беге на 800 метров на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Причиной стала дисквалификация бегуньи Екатерины Гулиевой, представлявшей на тот момент Россию, а затем Турцию.

Гулиева финишировала третьей, но после дисквалификации победившей россиянки Марии Савиновой поднялась на второе место. В марте 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Гулиеву на четыре года на основании данных московской лаборатории (LIMS), ее апелляция была отклонена в мае 2025 года.

В итоге серебряную медаль получила кенийка Памела Джелимо, а бронзу — американка Алисия Монтано. Победительницей осталась Кастер Семеня из ЮАР. Решение МОК стало финальным этапом допингового дела, затронувшего сразу нескольких спортсменок. Возраст Гулиевой — 35 лет. С 2021 года она выступает за Турцию.

WADA 1 июня официально подтвердило соответствие антидопинговых поправок к Закону о спорте РФ требованиям Всемирного антидопингового кодекса. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова добавила, что организация готова выйти на финишную прямую к восстановлению статуса. Однако для этого сначала необходимо решить вопрос с федеральным законом.