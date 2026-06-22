Трамп раскрыл, на что пойдет Иран ради «ядерной честности» Трамп: Тегеран согласится на масштабные инспекции ядерных объектов

Тегеран согласится на проведение инспекций в рамках решения вопроса по ядерной программе страны, написал американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, «все это прекрасно понимают».

Иран согласится на проведение инспекций основных вооружений, чтобы гарантировать честность в ядерных вопросах на долгосрочную перспективу, — отметил глава Белого дома.

До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс по итогам переговоров в Швейцарии заявил, что США и Иран пришли к согласию по вопросу возвращения инспекторов МАГАТЭ на территорию Исламской Республики. Американская сторона расценивает этот шаг как начальный этап на пути к полному отказу Ирана от ядерного оружия.

Ранее министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявлял, что стороны в рамках переговоров достигли договоренности о снижении уровня обогащения имеющихся у Тегерана запасов урана. Дипломат отдельно подчеркнул, что в настоящее время все иранские ядерные материалы по-прежнему надежно размещены под землей.