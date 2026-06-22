Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 13:16

Конфликты на Украине и в Иране вызвали бум инвестиций в оборонный сектор

FT: конфликты на Украине и в Иране удвоили объемы вложений в оборонные стартапы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Конфликты на Украине и в Персидском заливе с начала 2026 года увеличили объемы вложений в оборонные стартапы до $12,3 млрд, что почти вдвое больше, чем за тот же период 2025 года, пишет британское издание Financial Times со ссылкой на данные PitchBook. По информации журналистов, беспилотники, автономные суда и военный ИИ стали одними из самых привлекательных венчурных инвестиций в этом году.

В материале говорится, что рост инвестиций обусловлен спросом на более дешевое и быстрое оружие. Некоторые инвесторы делают ставку на устойчивое увеличение оборонных расходов правительств, что вызывает опасения насчет возможного перегрева рынка.

Мы наблюдаем, возможно, самые важные изменения в том, как ведутся войны за всю историю, — заявил глава инициативы JPMorgan по безопасности и устойчивости для Европы Даниэль Рудницки Шлюмбергер.

Издание отмечает, что бум сконцентрирован в США — американские стартапы привлекли $11,4 млрд из общей суммы. Почти половина пришлась на Anduril Industries, которая в прошлом месяце почти удвоила оценку до $6 млрд.

Ранее американские СМИ писали, что Министерство войны США намерено нарастить производство ракет и сократить затраты на вооружения за счет разработки более дешевых систем. Американские военные уже используют нестандартные схемы контрактов и поручают оборонным компаниям создавать новые виды вооружений с нуля.

Мир
военные конфликты
ВПК
инвестиции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты детали поджога квартиры россиянкой по указке афериста
Синоптик пообещал «погодные качели» в Москве в ближайшее время
Захарова раскрыла истинное отношение Еревана к России
Юрист ответила, как не потерять дни отпуска из-за болезни
Мальчик из Кузбасса умер после теплового удара в запертом автомобиле
Мягкие сценарии дома: как текстиль сопровождает нас в течение дня
Экс-футболист объяснил неудачное выступление Бельгии на старте ЧМ-2026
«Лебединая песня»: Масалитин раскрыл, до какой стадии Египет дойдет на ЧМ
Центр космической связи «Дубна» оказался под ударом ВСУ
Появилась новая информация о пассажирах лайнера с хантавирусом
Политолог предположил, изменится ли отношение Британии к России в будущем
Новая российская ракета войдет в учебники
Раскрыты последствия удара ВСУ по Воронежу
Названы главные причины ссор офисных сотрудников в жару
Губернатор Воронежской области сообщил о введении режима ЧС после атаки ВСУ
Самодельная граната взорвалась в руках ребенка
В Госдуме предостерегли Зеленского от атаки на Белоруссию
Эколог объяснил, как утопленные самокаты влияют на окружающую среду
Путин провел переговоры с президентом Южной Осетии Гаглоевым
Более 80 дронов в Москве, тревога в Воронеже: как ВСУ атакуют РФ 22 июня
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.