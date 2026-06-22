Конфликты на Украине и в Иране вызвали бум инвестиций в оборонный сектор

Конфликты на Украине и в Иране вызвали бум инвестиций в оборонный сектор FT: конфликты на Украине и в Иране удвоили объемы вложений в оборонные стартапы

Конфликты на Украине и в Персидском заливе с начала 2026 года увеличили объемы вложений в оборонные стартапы до $12,3 млрд, что почти вдвое больше, чем за тот же период 2025 года, пишет британское издание Financial Times со ссылкой на данные PitchBook. По информации журналистов, беспилотники, автономные суда и военный ИИ стали одними из самых привлекательных венчурных инвестиций в этом году.

В материале говорится, что рост инвестиций обусловлен спросом на более дешевое и быстрое оружие. Некоторые инвесторы делают ставку на устойчивое увеличение оборонных расходов правительств, что вызывает опасения насчет возможного перегрева рынка.

Мы наблюдаем, возможно, самые важные изменения в том, как ведутся войны за всю историю, — заявил глава инициативы JPMorgan по безопасности и устойчивости для Европы Даниэль Рудницки Шлюмбергер.

Издание отмечает, что бум сконцентрирован в США — американские стартапы привлекли $11,4 млрд из общей суммы. Почти половина пришлась на Anduril Industries, которая в прошлом месяце почти удвоила оценку до $6 млрд.

Ранее американские СМИ писали, что Министерство войны США намерено нарастить производство ракет и сократить затраты на вооружения за счет разработки более дешевых систем. Американские военные уже используют нестандартные схемы контрактов и поручают оборонным компаниям создавать новые виды вооружений с нуля.