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23 июня 2026 в 00:25

Тело россиянина найдено в саду жилого дома турецкой Антальи

Turizm News: в Анталье в саду дома обнаружили тело российского туриста

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Анталье в саду трехэтажного жилого дома в районе Гюзелоба обнаружено тело гражданина России Сергея Т., сообщает портал Turizm News. Причины его смерти устанавливаются.

Местные жители заметили лежавшего без движения мужчину и вызвали экстренные службы. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

По данным следствия, мужчина прибыл в Анталью через местный аэропорт 10 июня, за 12 дней до обнаружения тела. В данный момент оно направлено на судебно-медицинскую экспертизу в Институт судебной медицины Антальи для установления точной причины смерти.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование. Обстоятельства гибели российского туриста в Турции остаются неясными.

Ранее сообщалось, что турист из Великобритании Арди Баллиу остался парализован на всю жизнь после прыжка в воду головой вперед на пляже Кало-дес-Моро на острове Майорка. Инцидент произошел через несколько дней после приезда 27-летнего молодого человека в Испанию. На глазах у друга Баллиу нырнул в воду и не вынырнул. Отдыхающие помогли вытащить его из воды, и он сообщил им, что не чувствует ног. Мужчину госпитализировали вертолетом.

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