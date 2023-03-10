Выплаты мобилизованным: какие компенсации положены участникам СВО Рассказываем, как получить выплаты мобилизованным в 2023 году

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Боевые выплаты мобилизованному

После объявления частичной мобилизации государству потребовалось принимать экстренные меры по поддержке мобилизованных и их семей. Сейчас, спустя год, механизм выплат мобилизованным и других мер поддержки уже обкатан. В регионах работают горячие линии и социальные центры, кабинеты экстренной психологической помощи, а также открыты центры поддержки для родственников военнослужащих. Ниже подробно расскажем, какие выплаты мобилизованным предоставляются на государственном и региональном уровнях.

Льготы и выплаты, положенные мобилизованным

Выплаты, положенные мобилизованным, можно разделить на два уровня: государственный и муниципальный. С первым всё понятно: по указу президента с момента подписания контракта каждый военнослужащий получает социальную выплату — 158 тысяч рублей в месяц плюс денежное довольствие. Общая сумма должна быть не меньше 192 тысяч рублей. Это касается не только вновь прибывших в связи с мобилизацией, но и тех, кто уже служит на благо Родины. Им эта выплата станет бонусом к заработной плате. Если мобилизованный отработает неполный месяц, то он получит только часть выплаты за те дни, которые пробыл на службе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Единовременная выплата мобилизованным

Выплата мобилизованному будет перечисляться на расчётный счёт, реквизиты которого он предоставит при подписании контракта. Чтобы члены семьи тоже могли снимать средства с этого счёта, нужно оформить дополнительную карту или переводить деньги через приложение банка. Но в условиях спецоперации второй вариант не всегда удобен, так как доступ к интернету есть не везде.

О том, какие выплаты положены мобилизованным в регионах, сказать сложнее, так как они очень разнятся. Как правило, выплаты семьям мобилизованных там носят единовременный характер. К примеру, в Подмосковье дают по 200 тысяч, в Воронежской области — 120 тысяч, Чукотка и Белгородчина — 100 тысяч, а в Томской области по 42 тысячи рублей. Также в регионах есть продуктовая поддержка: на Сахалине родственникам мобилизованных дают 5 кг рыбы, в Республике Тыва — муку, овощи и одного барана.

Есть и выплаты детям мобилизованных. Это повышенное социальное пособие на ребёнка до трёх лет составляет 13 894,61. Кроме того, таких детей должны без очереди брать в школу и детский сад, обеспечивать бесплатным горячим питанием и предоставлять другие меры поддержки. Какие — регионы решают сами. Где-то это бесплатная продлёнка, где-то — место в летнем лагере, где-то — посещение кружков и секций. В отдельных муниципалитетах выплаты детям мобилизованных представляют собой оплату обучения в техникуме или вузе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выплаты детям мобилизованных

Также надо отметить, что выплаты, положенные мобилизованным, не облагаются подоходным налогом. Это происходит автоматически, деклараций в ФНС подавать не нужно. Но нужно помнить, что это касается только социальной части, то есть 158 тысяч. Денежное довольствие облагается налогом как обычный доход.

Денежные выплаты мобилизованным-2023 и другие меры поддержки

Размер выплат мобилизованным-2023 обозначен в президентском указе от 2 ноября 2022 года. Там регламентируются все меры финансовой поддержки вплоть до оплаты дорожных расходов к месту службы. Кроме того, единовременная выплата мобилизованным при заключении контракта на один год и больше составит 195 тысяч рублей.

Кроме денежных выплат семьям мобилизованных полагаются и другие льготы. Во-первых, кредитные каникулы. Чтобы отсрочить платежи, семье военнослужащего достаточно уведомить кредитную организацию о своём положении не позднее 31 декабря 2023 года. Если мобилизованный погиб, выплаты и вовсе можно прекратить: кредит аннулируется. Это произойдёт и в случае, если военнослужащий получит увечье и станет инвалидом I группы.

Во-вторых, отмена платы за дошкольные образовательные учреждения. В-третьих, супругу мобилизованного не могут уволить с рабочего места, исключение — ликвидация организации. Кроме того, её не могут отправлять в командировки и оставлять работать сверхурочно, если ребёнку нет 14 лет.

Выплаты семьям мобилизованных включают и единовременное пособие его беременной жене. На данный момент его размер составляет 32 420 руб. 77 коп. Срок беременности, подтверждённый справкой из женской консультации, должен быть не менее 180 дней.

Единовременная выплата мобилизованным в Москве и Санкт-Петербурге составляет 100 тысяч рублей. Добровольцы же получат ещё больше — 300 тысяч. При этом полностью компенсируются затраты на обмундирование. Как таковых выплат детям мобилизованных в столицах не предусмотрено, зато предоставлен полный набор льгот: бесплатное питание в школе и проезд в общественном транспорте, путёвки в летние лагеря, занятия на продлёнке, кружки и спортивные секции.

Кроме того, льготы помимо выплат мобилизованным включают:

· освобождение от имущественного налога,

· компенсацию 50% на оплату ОСАГО, если автомобилем пользуется не более двух человек,

· отсутствие пени за просрочку оплаты коммунальных услуг и взносов на капремонт,

· освобождение от страхового взноса, если мобилизованный является ИП.

Если боевые выплаты мобилизованному не начислены, нужно подать жалобу в соответствующем разделе на портале госуслуг. В Москве родственники могут обратиться в Центр поддержки семей мобилизованных по адресу: ул. Сергия Радонежского, 1.

Выплаты погибшим мобилизованным и членам их семей

К сожалению, во время боевых действий может случиться всякое. Выплаты погибших мобилизованных, естественно, получат их семьи. Если военнослужащий погиб на службе или умер от заболевания, вызванного ранением, не позже чем через год после увольнения, то члены его семьи получат 3 млн рублей. Эту сумму равномерно распределят между наследниками первой очереди: супругой, детьми и родителями. Кроме того, аннулируются все кредиты, оформленные на мобилизованного и его супругу.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выплаты мобилизованным

Если же ситуация не столь критична, но мобилизованный получил тяжёлую травму или увечье, то выплата составит 1 млн рублей. За лёгкое ранение или контузию выплата мобилизованному в 2023 году составит 500 тысяч рублей.

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