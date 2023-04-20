Ограниченно годен: получивший ПТСР солдат не хочет возвращаться в зону СВО NEWS.ru рассказывает историю контрактника, который получил психическое расстройство в зоне СВО и не может уволиться из армии

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Модель протеза во время консультации по челюстно-лицевой реабилитации с участником специальной военной операции Артемом Табаковым в медико-производственном центре «Эпитетика»

Летом 2022 года российские военные врачи поставили 20-летнему военнослужащему-контрактнику Владимиру (имя изменено) официальный диагноз: посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Молодого человека контузило в зоне СВО — при взрыве мины он лишился барабанных перепонок. Теперь Владимир пытается уволиться из армии или избежать возвращения в зону боевых действий, но командование, по его словам, дало понять: ПТСР — не повод для этого. NEWS.ru рассказывает, как военный получил психическое расстройство, чем это грозит ему и окружающим, а также есть ли у него и таких, как он, основание отказаться от дальнейшего выполнения боевых задач.

Контузия — госпиталь — ПТСР

Владимир заключил контракт в декабре 2021 года и застал начало СВО в должности командира отделения — санитарного инструктора. Таким образом, молодой человек принимал участие в боевых действиях с самого начала операции. Ранение — разрыв барабанных перепонок — он получил 5 июня прошлого года. В тот день батальону была поставлена задача взять под контроль Святогорск.

«Навстречу нам ехал БТР с ранеными, и мы начали уступать дорогу, заезжая на обочину. Я смотрел под гусеницы, но мины не видел. Последнее, что помню, — большой красный круг, примерно три метра, и громкий хлопок. Меня отбросило назад. Потерял сознание на пять секунд, когда проснулся, посмотрел на ноги и руки — крови нет, вроде целый. Мы наехали на мину на МТЛБ (многоцелевой тягач легкобронированный, советский плавающий бронетранспортер. — NEWS.ru). Получил контузию, барабанных перепонок не было, делали операцию», — рассказывает он.

Раненых отвезли в госпиталь города Сватово, где местные врачи решили, что в эвакуации нуждаются четыре человека, в том числе и Владимир. В итоге его и его сослуживцев отвезли в Центральный военный клинический госпиталь им. А. А. Вишневского в Москве. Там молодого человека и прооперировали — восстановили барабанные перепонки.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Сотрудники военной полиции и российский военнослужащий, освобожденный из плена после переговорного процесса с властями Украины

После выписки из клиники Владимир отправился в санаторий на восстановление. Пробыв там три недели, военнослужащий вновь оказался на месте постоянной дислокации. Там он потребовал прохождения военно-врачебной комиссии.

Получилось это не сразу: по его словам, начальник штаба настаивал на том, чтобы приехавшие с лечения солдаты немедленно отправлялись снова на СВО. Однако Владимир добился своего и уехал проходить комиссию. Именно во время этих обследований у него заподозрили ПТСР.

«Спать стало для меня пыткой»

«После полугода нахождения в зоне СВО без эмоциональных разгрузок начинаются, так скажем, свои заморочки в голове. Когда теряешь товарищей, боевой дух начинает падать. А мой батальон — это молодые контрактники 18–25 лет в основном, кто-то даже из автомата ещё ни разу не стрелял, подписали контракт, не проходя срочную службу, и сразу попали на СВО», — вспоминает солдат.

Симптомы своего расстройства он описывает так: вечный шум в голове, боли, тяжелые воспоминания.

«Спать стало для меня пыткой, могу всю ночь пролежать с открытыми глазами, потому что вместо тишины я слышу писк в ушах и голове. В повседневной жизни, когда салюты начинают запускать, появляется боязнь. Громкие звуки мешают спокойно жить», — делится Владимир.

Он стал наблюдаться в «психологическом» отделении, где работал с психологами и психотерапевтами. Также молодому человеку назначили специализированные препараты. После этого, говорит Владимир, его психика стабилизировалась.

«Врачи поставили ПТСР и „В“ категорию (речь о категории „ограниченно годен к военной службе“. — NEWS.ru)», — резюмировал он.

Не годен к службе с оружием?

Владимир планирует уволиться по состоянию здоровья: по его словам, врачи в устной беседе сказали ему, что он «не годен к службе с оружием, ночным нарядам и командировкам». В официальном же заключении ВВК сказано: «посттравматическое стрессовое расстройство со стойкими умеренно-выраженными эмоционально-волевыми нарушениями. <...> В — ограниченно годен к военной службе».

Несмотря на все проблемы со здоровьем, Владимиру пришлось вернуться в строй в конце ноября. Его новая командировка продлилась до 30 марта.

Сейчас состояние здоровья молодого человека ухудшилось, и он снова едет на обследование в военный госпиталь, говорит он. Поэтому вопрос об увольнении Владимир планирует поднять уже после лечения. Военнослужащий надеется, что все удастся решить мирным путем, но если нет, то он намерен обратиться в военную прокуратуру.

Военный юрист Владимир Тригнин в разговоре с NEWS.ru объяснил, что в данном случае значение имеет не столько диагноз, сколько присвоенная категория годности. По его словам, комиссовать можно только с категорией «Д».

«Если установлена категория годности „Д“, то тогда гражданин подлежит увольнению со службы. В любых иных случаях, то есть это категории „А“, „Б“, „В“, „Г“, гражданин продолжает проходить военную службу. Если временно не годен, предоставляют отпуск по болезни для восстановления», — говорит он.

Юрист добавляет, что в первую очередь нужно проверять, насколько обоснованно установлена категория. Если в заключении отсутствует указание на расстройство, то есть смысл его оспорить — возможно, назначить независимую врачебную экспертизу.

Тригнин утверждает, что диагноз ПТСР ограничивает категорию годности. В обычной ситуации, например, в случае со срочной службой, призывник смог бы избежать ее прохождения. Для контрактников в мирное время действуют такие же правила: берут служить только с категориями «А» и «Б». В нынешних обстоятельствах «с точки зрения прохождения службы ничего не изменится», подчеркивает юрист.

Адвокат говорит, что военным с таким диагнозом нужна длительная реабилитация.

«Гражданин может в условиях стрессовой ситуации просто сорваться, повести себя неадекватно и неправильно выполнить приказ, боевую задачу и так далее. Поэтому, конечно, нужна реабилитация, и здесь нужен анализ именно врача-специалиста, насколько обоснованно определена в данном случае категория годности, насколько учтено стрессовое расстройство, достаточно ли он времени провёл в медицинском учреждении, чтобы приступить к боевым действиям», — считает он.

По мнению Тригнина, в случае Владимира есть повод обратиться в военную прокуратуру. Там же заявитель может поставить вопрос о корректности врачебного заключения.

«Если мера прокурорского реагирования будет принята, она будет обязательна к исполнению не только командиром, но и вплоть до пересмотра вынесенного заключения, если оно определено неправильно», — поясняет юрист.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС Военнослужащий Максим выполняет комплекс лечебных физических упражнений при компрессионном переломе позвоночника в центре реабилитации

Параллельно оспорить медицинское заключение можно в военном гарнизонном суде по месту службы, заключил он.

Последствия ПТСР

Социальный психолог Алексей Рощин в разговоре с NEWS.ru рассказал, как чувствуют себя люди, страдающие этим расстройством.

«Как сказали бы в старину, они находятся во власти демонов. <...> Человек, в общем, никак не может отпустить войну, отпустить вот эти самые сильнейшие переживания, которые у него были. Часто испытывают чувство вины перед погибшими товарищами. Это, кстати, мы знаем по многочисленным художественным произведениям, фильмам, книгам о войне: „Здравствуй, мама, возвратились мы не все“. И, соответственно, на самом деле у таких людей могут происходить приступы внезапной ярости, то, что называется боевой яростью — они могут вдруг почувствовать себя будто снова как на фронте», — поясняет он.

Возвращение в зону боевых действий людей с непролеченным ПТСР может его лишь закрепить, говорит психолог.

«Может быть, психологически будет в какой-то степени легче человеку там оказаться, но, с другой стороны, там очень часто многие подсознательные вещи напутаны — то же самое чувство вины. Почему, значит, мои друзья погибли, а я нет. Человек может стать безрассудным, безбашенным. Опасно, когда человек, который не совсем себя контролирует, держит в руках оружие», — рассуждает Рощин.

Мирная жизнь зачастую воспринимается бывшими военными будто бы ненастоящей, шуточной. Вследствие этого у них иногда может возникать иллюзия, будто бы они снова в боевой обстановке. Чтобы избежать негативных последствий, людям с диагнозом ПТСР в гражданской жизни специалисты нередко рекомендуют пойти работать в сферу, похожую на военную: полицию, МЧС и так далее.

По словам Рощина, «по-хорошему» военнослужащих с таким расстройством нужно комиссовать.

«Конечно, надо таких людей из зоны боевых действий отпускать, то есть он уже как бы часть своей психики отдал на это дело, и его надо довольно долго восстанавливать. Но поскольку это опытный боец уже считается, то с точки зрения военных, они не могут разбрасываться опытными бойцами, и я так понимаю, что часто предпринимают массу усилий для того, чтобы таких людей удержать», — утверждает он.

Психолог сетует, что в военной среде не до конца понимают серьезность психических расстройств. Если человек полноценен физически, то «проблемы с головой» у бойца порой воспринимаются как блажь и часто, по словам врача, решаются подходом «возьми себя в руки».

NEWS.ru также узнал, что в Telegram существует сообщество, которое занимается помощью военнослужащим. Оно позиционирует себя как сообщество профессиональных психологов, которые на добровольных основах оказывают психологическую помощь участникам СВО и членам их семей. В группе подчеркивают, что помощь исключительно бесплатная.

«Чат создан командой профессиональных психологов, которые готовы оказать бесплатную профессиональную психологическую помощь тем категориям граждан, которые пострадали в ходе СВО. Таким как: взрослые, которые боятся мобилизации; мобилизованные; взрослые родственники мобилизованных; дети и подростки мобилизованных родителей; взрослые и дети, чьи родственники находятся в плену; взрослые и дети, чьи родственники в списках пропавших без вести; взрослые и дети, чьи родственники погибли в ходе СВО», — пишут в группе.

Администратор чата Татьяна Шнитко не пожелала раскрывать подробностей работы волонтеров.

«Работа строится профессионально. Люди обращаются с симптомами ПТСР. Вся остальная информация строго конфиденциальна», — сказала она.

Закрепить диагноз документально

Член комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин заявил NEWS.ru, что профнепригодность военнослужащего должна быть подтверждена документами. Также парламентарий отметил, что если Владимир хочет доказать негодность к службе с оружием, то он может обжаловать медицинское заключение, где соответствующее ограничение не указано.

«Просто на словах они (врачи. — NEWS.ru) скажут, что он Герой России. Это (детали любого диагноза. — NEWS.ru) должно быть чётко документально оформлено. Исходя из этого, командир части принимает решение о дальнейшем положении службы. Врачебное решение можно обжаловать в судебном порядке либо обратиться в вышестоящий орган, может, в военную прокуратуру», — считает депутат.

По его словам, военнослужащему, если он действительно не может выполнять задачи, не стоит «ущемлять свое здоровье и становиться потенциальной жертвой».

«Грубо говоря, человек, ну не боец, если так. Ясно, что на поле боя в боевых действиях он неопределённой кондиции, понимаете», — отметил Швыткин.

Он также добавил, что в Красноярском крае действует горячая линия «Своих не бросаем» для поддержки военнослужащих, которую ведет он сам. Обращений с подобной проблемой туда не поступало, сказал парламентарий, а о содержании других обращений распространяться не захотел.

На момент публикации NEWS.ru не получил ответа на запрос, отправленный в Министерство обороны.