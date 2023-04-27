Еще одной категории россиян могут дать отсрочку от воинского призыва Депутаты ГД внесли проект об отсрочке от призыва отцам детей-инвалидов до 18 лет

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Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о предоставлении отсрочек от воинского призыва мужчинам, имеющим детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, соответствующий документ был опубликован на сайте думской базы данных. Сейчас отсрочка от несения службы в армии предоставляется отцам детей-инвалидов в возрасте до трех лет. Члены ГД считают, что этих мер недостаточно.

В пояснительной записке к документу депутаты от ЛДПР пояснили, что после декрета матери детей с инвалидностью не могут вернуться на работу, поскольку за такими детьми нужен более серьезный уход и постоянное внимание. Таким образом, единственными кормильцами в таких семьях остаются отцы, и они больше нужны дома, чем в строю.

Государственное пособие, которое положено семье, составляет в среднем 10 тысяч рублей в зависимости от региона. Отцы детей-инвалидов являются единственными кормильцами в семье, матери не могут полноценно работать, осуществляя непрерывный уход за ребенком, — говорится в тексте проекта.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных. Согласно документу, повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме.

Как заявили в Минобороны, в ходе весеннего призыва в 2023 году военкоматы не будут заниматься «веерной» рассылкой электронных повесток гражданам призывного возраста. В ведомстве уточнили, что единый реестр учета создавался исключительно с целью упрощения коммуникации между военными комиссариатами и россиянами.