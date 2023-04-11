Электронные повестки через госуслуги: что меняется, при чем тут мобилизация Если документ будет принят, то электронные повестки будут считаться врученными с момента появления в личном кабинете

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

11 апреля депутаты Госдумы окончательно приняли закон об электронных повестках — соответствующие поправки к законопроекту о порядке оповещения призывников («О воинской обязанности и военной службе») были одобрены в третьем чтении. В документе говорится об уравнении бумажных и электронных повесток (их будут рассылать в личные кабинеты портала госуслуг), а также о наказании для уклонистов — их жизнь могут серьёзно усложнить. Что изменится в правилах призыва на военную службу, кого коснутся новшества, связаны ли поправки со слухами о новой волне мобилизации? Ответы на главные вопросы о новых правилах вручения повесток через госуслуги — в материале NEWS.ru.

Как будут рассылать электронные повестки

Авторы законопроекта утверждают, что главная его идея — «цифровизация воинского учета». По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, повестки планируется вручать в электронном виде, но вместе с этим сохранят и старый бумажный вариант. Электронные повестки будут присылать в личные кабинеты на портале госуслуг, уточнил он. Депутат заявил, что оба формата оповещения будут иметь одинаковую юридическую силу.

«Это потребует создания единого реестра военнообязанных, который будет создан на базе государственного информационного ресурса, что сделает всю систему воинского учета прозрачной, а сведения — актуальными. <...> Система будет защищенной. Она строится на базе проверенной временем и опытом цифровизации государственных услуг», — сказал Картаполов.

Зачем ввели электронные повестки

Автор законопроекта Андрей Картаполов утверждает, что электронные повестки и единый реестр военнообязанных вводятся для удобства граждан и упрощения их взаимодействия с военкоматом. Также он рассчитывает, что новая система учета позволит избежать тех ошибок и проблем, которые были выявлены во время частичной мобилизации осенью 2022 года.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Когда электронная повестка считается врученной

Из опубликованного на сайте Госдумы проекта поправок следует, что теперь направление повестки электронным способом равно ее вручению. Кроме того, предусмотрена рассылка повесток заказными письмами.

«Повестка в электронной форме направляется гражданину, подлежащему призыву на военную службу, в порядке и способами, которые установлены правительством Российской Федерации, и считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе», — говорится в тексте законопроекта.

Также законодательная инициатива предусматривает создание так называемого реестра направленных (врученных) повесток. Этот перечень создается автоматически на базе сведений военкоматов. Он будет содержать информацию о военкомате и призывнике, а также в нем будет указываться дата «направления повестки и дата, когда повестка считается врученной», а также дата, когда необходимо явиться в военкомат. Реестр будет общедоступным.

Если гражданину не удалось вручить повестку ни традиционным, ни электронным способами, то она будет считаться врученной через семь дней после публикации в реестре.

Кроме того, согласно тексту документа, граждане, обязанные состоять на воинском учете, будут зачисляться в запас без личной явки. Сведения о тех, кто на воинском учете не состоит, будут направляться в военкоматы в том числе с использованием портала госуслуг. Также расширятся полномочия ФНС: теперь ведомство будет обязано предоставлять данные для ведения воинского учета об изменениях семейного положения россиян.

Новые обязанности появятся у работодателей и вузов: в случае принятия законопроекта они будут обязаны предоставлять сведения о военнообязанных через госуслуги. Такая же ответственность появится у МВД, ЦИК, федеральных судов, Фонда пенсионного и социального страхования, медицинских организаций, образовательных и научных организаций, Минпросвещения.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Если человек пропустил повестку в личном кабинете на портале госуслуг, считается ли он уклонистом?

Если человек не пользуется госуслугами или длительно время не заходит в личный кабинет, то это «его проблемы», заявил депутат Андрей Луговой в интервью Shot.

«Если не зашёл в личный кабинет на портале госуслуг? Это ваши проблемы. А если в тайге — ничего страшного, вы же когда-то появитесь в интернете», — уверен парламентарий.

Что грозит уклонистам

Граждан, решивших проигнорировать повестку, предлагают наказывать. В частности, уклонистов обещают серьезно ограничить в имущественных правах: запретить им водить автомобиль, брать кредиты, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП, а также выезжать заграницу. О запретах уклонистов будут уведомлять письма военкома с цифровой подписью.

«Если он делает вид, что не получал повестку, то будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель явиться в военный комиссариат», — сказал Картаполов.

Действует ли закон об электронных повестках в рамках весеннего призыва 2023 года?

Нет, по словам Андрея Картаполова, закон об электронных повестках не действует в рамках нынешнего весеннего призыва.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кого коснутся изменения

Картаполов пояснил, что новые правила получения повесток через госуслуги или в бумажном варианте распространятся на всех военнообязанных, за исключением уже мобилизованных.

«Здесь речь идет о всех военнообязанных, то есть [новые правила будут действовать] для всех граждан, которые находятся в запасе», — заявил он.

Связан ли закон об электронных повестках с возможной мобилизацией

Парламентарий подчеркнул, что рассмотрение законопроекта о новых правилах повесток через госуслуги никак не связано с возможной новой волной мобилизации.

«Новая система учета военнообязанных никак не связана с мобилизацией. Никакой мобилизации нет, и она не планируется, я хочу это еще раз во всеуслышание заявить. Система взаимодействия военнообязанных с военным комиссариатом выводится на новый современный уровень», — сказал он.

Кто придумал электронные повестки

Законопроект об изменении порядка оповещения призывников был внесен на рассмотрение Думой еще в 2018 году. Тогда предлагалось разрешить вручать повестку заказным письмом с уведомлением по адресу, который указан в документах воинского учета, или по месту работы или учебы. Инициатива прошла первое чтение и была оставлена на три года. В 2022 году документ вернулся в парламент, его приняли во втором чтении. Третье чтение предполагалось провести в марте прошлого года, однако недавно его отложили и вернули закон на второе чтение.

О введении электронных повесток впервые заговорили 31 марта 2023 года. Об их необходимости заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«В этом году мероприятия постановки на воинский учет проходили в новом формате. Мы впервые получали информацию от различных федеральных, региональных и муниципальных органов государственной власти в электронном виде. При этом с целью исключения ошибок проводилось и дублирование информации путем получения печатных сведений на бумажных носителях», — рассказал он.

NEWS.ru рассказывал, как будут работать электронные повестки.