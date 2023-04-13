Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов Расскажем, по какому принципу работает ПВО России и что входит в эту систему

Фото: mod_russia/Twitter.com/Global Look Press

ПВО России

ПВО России — это целый комплекс различных средств для защиты воздушного пространства страны. Основная его функция — не нападение, а отражение атак и оборона.

Сейчас ПВО России состоит из двух типов войск:

ПВО СВ — сухопутные войска. Во время боевых действий они защищают все, что находится на земле, от ударов с воздуха. Созданы для нейтрализации всего возможного оружия противника.

ПВО-ПРО — противовоздушная и противоракетная оборона. Основная задача этих войск ПВО России — защита воздушно-космического пространства над территорией страны, уничтожение баллистических ракет. На данный момент эти войска входят в состав Воздушно-космических сил (ВКС).

Как выглядит ПВО России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Системы ПВО России

Средства противовоздушной обороны направлены как на противодействие авиации, так и на перехват ракет. Для этого в арсенале войск ПВО имеется целый ряд современных технических средств:

Автоматизированные системы управления

Радиолокационные станции

Самолеты-истребители

Зенитно-ракетные комплексы

Средства радиоэлектронной борьбы.

Радиолокационные станции (РЛС) способны заметить ракету противника за 5000 км, а современные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) — уничтожить ее на всех стадиях полета. В свободном доступе есть фото ПВО России, где можно подробно рассмотреть каждую разновидность. Например, ЗРС С-500 «Прометей», который представители США и Китая признали самым эффективным средством ПВО в мире, способен перехватывать гиперзвуковые ракеты, космическое оружие и низколетящие объекты на высоте 5 метров.

Кроме того, средства ПВО различают по предельной удаленности попадания:

Дальнего действия — более 100 км Средней дальности — до 100 км Малой дальности — до 30 км Ближнего действия — до 10 км.

Также они различаются и по высоте действия: от тех, что могут поражать объекты в стратосфере на высоте более 12 км, до предельно малых, работающих в радиусе 200 метров.

Техника ПВО России: виды и особенности

На сегодняшний день в арсенале нашей страны есть десятки эффективных средств, предназначенных для отражения воздушных ударов. Они постоянно дорабатываются и совершенствуются, чтобы действовать на опережение, оружие тоже модернизируется. Самыми передовыми и современными средствами ПВО России — 2023 считаются:

Зенитно-ракетная система «Антей-2500»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Как выглядит ПВО России

Не имеет аналогов на земле, так как умеет сбивать ракеты малой и средней дальности. Кроме того, засекает самолеты-невидимки типа «Стелс». Может единовременно выпускать от двух до четырех ракет.

Автономная ЗРС «Тор»

Может встать как на защиту войск и техники, так и любых зданий или сооружений. Способна обнаружить оружие высокой точности, авиабомбы с управлением и любые беспилотники. Самостоятельно мониторит заданную область и уничтожает объекты, не прошедшие распознавание «свой-чужой».

ЗРК «Оса» и его разновидности

Надежность этого комплекса проверена временем: он используется армией с 60-х годов прошлого столетия. Экспортируется в СНГ и в два десятка других стран. Обороняет наземные объекты и войска от вражеской авиации и крылатых ракет на высотах до 4000 метров.

Зенитно-ракетный комплекс МД-ПС

ПС в аббревиатуре означает «повышенной скрытности». Комплекс с помощью инфракрасного излучения самостоятельно находит до 50 целей и выбирает самые потенциально опасные. Затем он выпускает самонаводящиеся ракеты, которые направляются в нужную точку, и продолжает искать новые подозрительные объекты.

Читайте также:

Ядерное оружие России: мощность, потенциал и дальность действия

Торпеду «Посейдон» назвали оружием апокалипсиса: почему ее боится весь мир

Закон об электронных повестках: что надо знать о новых правилах призыва

В Курске и Белгороде отменили парады Победы: как они живут под обстрелами

«Самое опасное оружие»: какие ядерные ракеты Россия разместит в Белоруссии