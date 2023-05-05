Минцифры назвало сроки создания единого реестра воинского учета Минцифры: единый реестр воинского учета может быть создан в РФ до конца декабря 2023 года

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Минцифры предложило в качестве срока создания и введения в эксплуатацию единого реестра воинского учета определить 31 декабря 2023 года. Предлагаемое ведомством положение размещено на портале проектов нормативных правовых актов. Внедрение новинки будет проходить в три этапа.

Как указано в проекте, на первом этапе Минцифры может обеспечить создание и ввод в эксплуатацию реестра с 1 июля, когда постановление вступит в силу, по 31 декабря 2023 года. На данном этапе также предусматривается апробация методических, организационных и технологических условий для введения и использования реестра.

Второй этап пройдет с 1 января по 31 декабря 2024 года. На заключительном этапе Минобороны РФ обеспечит формирование записей в реестре и его дальнейшую эксплуатацию. Предполагается, что данный этап стартует с 1 января 2025 года. Оператором реестра также предлагается определить Минобороны.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало проект изменений в положение о призыве на военную службу, разработанный в рамках реализации закона о цифровизации воинского учета. Документ предусматривает в том числе запрет гражданам выезжать из России со дня вручения повестки.