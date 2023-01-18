Про запас: какой у России мобилизационный резерв и из кого он состоит В России есть две разные по численности категории «недействующих» военных. NEWS.ru объясняет, в чём между ними различие

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ

На фоне слухов о второй волне мобилизации в Госдуме состоялась заочная дискуссия между депутатами. Генерал Виктор Соболев заявил о том, что россияне старше 30 лет «будут привлекаться на сборы, чтобы получить военно-учётную специальность и не быть пушечным мясом», его коллега по нижней палате Андрей Гурулев также утверждал о необходимости наращивания мобилизационного резерва. Однако глава профильного комитета по обороне Андрей Картаполов назвал слова о предстоящих сборах «мечтами», которые «никак не связаны с реальностью». Несмотря на эти противоречивые высказывания, в обществе появляется множество вопросов, в том числе к тому, как ранжируется запас, а также в чём разница между мобилизационным резервом и ресурсом. NEWS.ru попытался ответить на них с помощью экспертов.

Согласно ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», кадровый запас, помимо Минобороны, существует в структурах Службы внешней разведки и ФСБ. Он создаётся для укомплектования войск «в период мобилизации, приведения их в боевую готовность и в военное время».

Запас состоит из мобилизационного людского ресурса и мобилизационного людского резерва, также известного как «барсики» или, точнее, БАРС — боевой армейский резерв специальный. Численность первого, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, составляет почти 25 млн человек. Представителей второго на порядок меньше. Депутат Андрей Картаполов оценивал количество резервистов в 2 млн человек.

В России существует де-факто два мобилизационных резерва — общий, куда входят все подходящие по возрасту люди, не имеющие ограничений к военной службе, и так называемый боевой армейский резерв численностью порядка 2 млн человек, который составляют резервисты-контрактники, — заявлял парламентарий.

Фото: Lidia Maria Veles/NEWS.ru

Однако до этого военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец отмечал, что численность БАРС — это военная тайна, подчёркивая, что их точно «не 2 млн», в противном случае «их было бы в два раза больше общей численности российской армии». В таком случае, по мнению Баранца, «никакая частичная мобилизация стране не понадобилась бы». Тем не менее эксперт утверждал, что по состоянию на осень 2022 года «в Южном военном округе „барсиков“ около 40 тысяч». Согласно данным, распространённым сайтом правительства Москвы, по состоянию на 2019 год численность резервистов составляла менее одной тысячи человек.

Под мобилизационным людским ресурсом в законе имеются в виду «граждане, пребывающие в запасе и не входящие в состав резерва». NEWS.ru подробно рассказывал о том, на какие категории делятся запасники. Речь, напомним, идёт о трёх разрядах. В первый попадают солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 35 лет, младшие офицеры — до 45 лет, другие офицеры в возрасте до 55–65 лет. Во второй — солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 45 лет, младшие офицеры до 55 лет, майоры, подполковники, капитаны II и III рангов до 60 лет, полковники, капитаны I ранга до 65 лет, высшие офицеры до 70 лет. В третий — солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, а также майоры, подполковники, капитаны II и III рангов до 65 лет.

Мобилизационным людским резервом ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» называет тех запасников, которые заключили контракт о пребывании в таком резерве. Мобилизационные резервы создаются президентом и формируются по территориальному принципу.

Как рассказала NEWS.ru адвокат Валерия Ветошкина (Минюстом РФ включена в реестр иностранных агентов), в 2015 году президент Владимир Путин подписал указ «О создании мобилизационного людского резерва ВС РФ». В этот резерв, по её словам, могут зачисляться «люди, которые в нужное время всегда готовы доукомплектовать состав вооружённых сил».

Правозащитник и бывший член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Сергей Кривенко уточнил, что мобилизационный резерв был создан по результатам реформ экс-министра обороны Анатолия Сердюкова в 2012 году. По его словам, помимо указа главы государства в 2015 году правительство утвердило положение о порядке пребывания россиян в мобилизационном резерве.

Запасники, изъявившие желание заключить контракт с ВС РФ о пребывании в резерве, содержатся в наиболее подготовленном мобилизационном состоянии. Они прикрепляются к конкретной воинской части на конкретную воинскую должность, с периодическим проведением с ними учебных занятий по восстановлению или приобретению военных умений и навыков. Первый контракт на зачисление в резерв заключается на три года. Последующий можно подписать на пять лет или до достижения предельного возраста военнослужащего. Желающим стать резервистом в проекте достаточно обратиться в военкомат по месту жительства, предоставить документы и пройти медицинское освидетельствование, — рассказал Кривенко.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Кандидаты в мобрезерв отбираются по тем же требованиям, что и на военную службу по контракту, имеют категории годности «А» и «Б» (полностью годные и годные с незначительными ограничениями). Резервисты проходят подготовку на сборах и отдельных ежемесячных занятиях в военных частях, к которым их прикрепили. Сборы проводятся один раз в год продолжительностью 10–30 суток, а тренировочные занятия — ежемесячно длительностью до трёх суток. За время участия в сборах и занятиях обязано компенсировать предприятию, где трудится резервист, размер его среднего заработка.

По словам Валерии Ветошкиной, контракт о пребывании в резерве не может быть заключён с гражданином, имеющим отсрочку от призыва по мобилизации или освобождение от военных сборов, подследственным по уголовному делу, имеющим неснятую или непогашенную судимость, иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Также нахождение в мобилизационном резерве не положено тем, кто отказался от оформления допуска к государственной тайне либо кому отказано в этом, если его служба связана с секретностью.

При этом участники мобилизационного людского резерва несколько отличаются по своему статусу от военных-контрактников. Как пояснила собеседница NEWS.ru, к примеру, иностранный гражданин может поступить на контрактную службу, в отличие от зачисления в БАРС.

Самая главная разница, заключается в том, что лица из мобилизационного людского резерва ВС РФ, в мирное время живут обычную гражданскую жизнь, периодически участвуя в сборах. А контрактники (лица, заключившие контракт о прохождении военной службы) на срок контракта отправляются нести эту службу 24/7, — пояснила Ветошкина.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Призывник в рамках частичной мобилизации

По её словам, главная обязанность резервиста — «являться на сборы и занятия в мирное время, а также в рамках не мирного времени явиться в место, указанное в мобилизационном предписании». За эту деятельность предусмотрено денежное довольствие, оно колеблется в зависимости от воинского звания резервиста.

Согласно ФЗ «О статусе военнослужащих», денежные выплаты резервистам, а также гражданам, призванным на военные сборы, состоят из оклада по воинской должности и оклада по воинскому званию, а также коэффициентов за прохождение сборов на Крайнем Севере, территориях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, а также надбавок к военным окладам. Кроме этого, закон предусматривает выплату командировочных расходов и компенсации за наём жилых помещений.