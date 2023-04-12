В Минцифры сообщили, когда запустят электронный реестр военнообязанных Глава Минцифры Шадаев: реестр военнообязанных запустят не раньше осеннего призыва

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Реестр военнообязанных в полном объеме будет запущен не раньше начала осеннего призыва, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение главы Минцифры Максута Шадаева в одном из Telegram-чатов IT-отрасли. Точные сроки будут определены после принятия соответствующего закона.

Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу, — написал Шадаев.

Накануне, 11 апреля, Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о едином реестре военнообязанных. В голосовании принимало участие 395 депутатов, за проголосовали 394 человека, один воздержался. Против не был никто. Реестр воинского учета будет формироваться в автоматизированном режиме. Закон предусматривает возможность дублирования традиционных повесток в электронном виде.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в период призывной кампании электронные повестки от военкоматов будут дублировать обычные бумажные документы. Он отметил, что оба документа будут иметь равную юридическую силу. Получить электронную повестку можно будет в личном кабинете на портале госуслуг либо в МФЦ.