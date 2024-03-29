Зеленский заявил о готовности говорить с РФ до выхода на границы 1991 года

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/www.imago-images.de/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS не стал отрицать, что переговоры с Москвой могут начаться до того, как Киеву удастся выйти на границы 1991 года и вернуть территории, отошедшие под контроль РФ. Телеканал напомнил, что в Кремле этот вопрос считают закрытым и требуют признать «реалии на земле».

Зеленский отметил, что если Украина вернет контроль над утраченными после февраля 2022 года территориями, то страны, сомневающиеся в том, надо ли поддерживать Киев, могут отвернуться от России. В этом случае Москва будет готова к диалогу, считает он.

Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале написал, что заявление Зеленского нельзя считать шагом к компромиссу. Слова о том, что следует достичь отхода России к границам 1991 года без дополнительных боев, связаны с попыткой добиться от Запада больших ассигнований, подчеркнул эксперт.

Он заявил, что если армия Украины побьет армию России и выйдет на границы 2022 года, то Россия сразу станет более покладистой для переговоров. <...> И для этого он потребовал от Запада дать как можно больше ему денег и оружия. Никакого компромисса Зеленский не ищет. Не надо иллюзий, — пояснил политолог.

Когда Россия после соответствующих референдумов включила в свой состав четыре региона, Зеленский утвердил отказ от переговоров с Москвой, пока страной управляет президент РФ Владимир Путин. В минувшем году украинский лидер выдвинул собственную «формулу мира» для переговоров, состоящую из 10 пунктов. Один из них содержит призыв к выходу на границы 1991 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не приемлет правила, которые навязываются для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Кроме того, заявления Киева о готовности к переговорам противоречат запрету Зеленского на их проведение, напомнил официальный представитель Кремля.