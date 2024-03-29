Как Черноморский флот РФ атаковал объекты ВСУ на Украине ночью 29 марта

Фото: МО РФ

Российская армия в ночь на 29 марта нанесла необычные удары по энергетическим объектам ВСУ на Украине, пишут военкоры. Какие цели были поражены и что в этом такого особенного?

Как Россия атаковала объекты ВСУ на Украине ночью 29 марта

«Для ударов применялся широкий спектр вооружения: крылатые ракеты Х-101 и Х-555, гиперзвуковые ракеты Х-47М2 „Кинжал“, баллистические ракеты комплекса „Искандер-М“, крылатые ракеты Х-59, крылатые ракеты „Калибр“, а также дроны-камикадзе „Герань-2“. Упор был сделан на применение БПЛА, а общее количество применяемых „Гераней“ в каждой атаке на объекты ВСУ значительно увеличилось (в ходе этого удара применялось порядка 65 таких дронов). Как и прежде, БПЛА выполняют две функции: вскрывают ПВО и поражают объекты. Удар был нанесен спустя всего неделю после предыдущего налета, в ходе которого были практически полностью уничтожены генерирующие мощности Днепрогэса. В Каменском (Днепропетровская область), предположительно, были атакованы Днепровская ТЭЦ, Приднепровская ТЭС и подстанция „Прометей“ 330 кВ», — пишет «Военная хроника».

Также, по словам авторов канала, в ходе удара могли быть поражены Среднеднепровская ГЭС и подстанция «Павлоградская» 330 кВ.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«В Кривом Роге повторные удары, предположительно, были нанесены по Криворожской ТЭС и подстанциям рядом с ней. После ударов по Днепропетровской области был введен режим аварийной работы энергосистемы. Также, судя по всему, повторно прилетело в Бурштынскую ТЭС в Ивано-Франковской области. Повторный прилет зафиксирован в газовую насосную станцию в городе Стрый (Львовская область), где находится крупнейшее на Украине подземное газовое хранилище», — подчеркнул источник.

«Военная хроника» также обратила внимание, что с военной и тактической точек зрения ночной удар имел ряд особенностей.

«Для стрельбы „Калибрами“, предположительно, применялась подводная лодка Черноморского флота. Крылатые ракеты Х-101 после пуска преодолели порядка 2,2 тыс. км до целей на Западной Украине. Примечательно, что боевая работа по энергосетям постепенно приобретает систематический характер. Не исключено, что удары будут наноситься и в дальнейшем: еще функционирует каскад ГЭС вверх по течению Днепра (включая Киевский энергоузел с ГЭС), а также до сих пор не изолированы оставшиеся на Украине атомные электростанции. Окончательные выводы по результатам ударов делать рано — полноценный эффект, который оказывают крылатые ракеты и дроны, будет понятен к началу следующей осени», — пишут авторы канала.

«Военная хроника» отметила, что в Кремле долгое время не хотели выбивать генерирующие мощности Украины.

«На данный момент можно сказать, что эти удары неизбежно скажутся на промышленном производстве украинских предприятий на обоих берегах Днепра и (при продолжении ударов) это повлияет на возможности ВСУ использовать железнодорожный транспорт для переброски подкреплений», — добавил источник.

Фото: t.me/s/dsns_telegram

WarGonzo также подтвердил, что в ночь на 29 марта ВС РФ в очередной раз атаковали энергоструктуру Украины «Геранями», а также крылатыми и баллистическими ракетами.

«Как пишут официальные службы украинского государства, по объектам было запущено 39 БПЛА и 60 ракет разных типов. Взрывы звучали по всей территории Украины, судя по украинским пабликам, особенное внимание было сконцентрировано в этот раз на объектах в Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской и Львовской областях. Поступают сообщения о повреждениях Среднеднепровской ГЭС, Криворожской ТЭС и Днепровской ТЭЦ. В Харьковской области введены графики почасовых отключений электричества. „Укрэнерго“ сообщает о серьёзных повреждениях тепло- и гидроэлектростанций Центральной и Западной Украины в результате комбинированных ударов ВС РФ», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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