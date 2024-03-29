Последние новости о террористах из «Крокуса» 29 марта: смерть боевиков

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Четверых фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» внесли в перечень террористов и экстремистов. Какие сегодня известны последние новости о фигурантах дела, где они сейчас?

Что сейчас с обвиняемыми по делу о теракте

Четверо исполнителей теракта Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов арестованы до 22 мая. Как сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева, все они после суда были отправлены в СИЗО «Лефортово».

Накануне следователи завершили проверку показаний на месте теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» с участием 19-летнего Мухаммадсобира Файзова. Он передвигался на инвалидной коляске.

По данным Telegram-канала SHOT, Файзова могут перевести из «Лефортово» в «Матросскую тишину» для оказания необходимой ему медицинской помощи.

«Там есть необходимое медоборудование, чтобы сохранить ему жизнь и поставить на ноги для проведения дальнейших следственных действий. Террорист был ранен при задержании, его на коляске привезли в зал суда из реанимации», — сообщает источник.

Фото: t.me/moscowcourts Мухаммадсобир Файзов

Какие известны последние новости о предполагаемых пособниках

Под стражу были отправлены четверо предполагаемых пособников нападавших на «Крокус»: братья Аминчон и Диловар Исломовы и их отец Исроил Исломов, а также Алишер Касимов.

Предполагается, что братьев вовлек в организацию теракта возможный главарь боевиков Фаридуни Шамсидин, они отвечали за логистику и транспорт. По версии следствия, через Диловара боевики приобрели белый «Рено», на котором пытались скрыться от погони в Брянской области после теракта в «Крокусе».

Как установило следствие, Алишер Касимов купил трехкомнатную квартиру в Путилково и намеревался сдавать ее «исключительно славянам» за 60 тысяч рублей. Однако позже сдал жилье одному из участников нападения Фаридуни Шамсудину. Согласно последним данным, подозреваемый также имел проблемы с уплатой налогов и отчетностью.

«Касимов <...> зарегистрировал свой бизнес осенью 2021 года в Ярославской области. А весной 2022 года <...> он встал на учет в красногорской налоговой службе. Судя по тому, что через два года ФНС принимает предварительное решение о закрытии его ИП, у него были проблемы с отчетностью и уплатой налогов», — сообщил источник РИА Новости.

В следственном комитете РФ также сообщили, что была установлена личность и проведено задержание подозреваемого в финансировании террористов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Установлен и задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Что известно о возможной смерти фигурантов дела

На днях СМИ сообщили, что двое обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» скончались в СИЗО, однако сообщения прессы не соответствовали действительности, заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

«На данный момент сообщения об их местоположении и смерти кого-либо из задержанных не соответствуют действительности. Могу лишь сказать, что они в разных учреждениях. <...> Мы посетим обвиняемых в причастности к этому теракту в плановом режиме и действовать будем, как и всегда, согласно Кодексу этики членов ОНК, как правозащитники», — заявил он.

При этом Мельников обратил внимание, что совершивших теракты ничего хорошего не ждет в будущем.

Фото: t.me/sledcom_press

«До концa своей жизни они будут нaходиться в „гробу“ (кaмерa 4–6 кв. м), передвигaться только в согнутом положении с рукaми зa спиной, с ними нельзя будет контaктировать, вероятнее всего, они больше никогда не увидят своих детей. ПЖ — это стрaшно, я видел людей нa пожизненном, большинство просят о скорой смерти», — отметил правозащитник.

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