Появились подробности о фигуранте дела о теракте в «Крокусе» РИА Новости: фигурант дела о теракте в «Крокусе» Касимов мог лишиться статуса ИП

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Алишер Касимов

Владелец кафе Алишер Касимов, который является одним из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», находился под угрозой лишения статуса индивидуального предпринимателя, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По его данным, у него могли быть проблемы с уплатой налогов и отчетностью.

Касимов <...> зарегистрировал свой бизнес осенью 2021 года в Ярославской области. А весной 2022 года <...> он встал на учет в красногорской налоговой службе. Судя по тому, что через два года ФНС принимает предварительное решение о закрытии его ИП, у него были проблемы с отчетностью и уплатой налогов, — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что статус индивидуального предпринимателя у Касимова все еще действителен. Источник предположил, что в начале года был подан протест на прекращение деятельности ИП. Его мог направить либо сам Касимов, либо третье лицо.

Ранее столичный суд отправил под арест восьмого фигуранта дела о террористическом акте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Алишера Касимова. Его заключили под стражу до 22 мая 2024 года. По имеющимся данным, он купил трехкомнатную квартиру в Путилково и намеревался сдавать ее «исключительно славянам» за 60 тысяч рублей. Однако позже сдал жилье одному из участников нападения Фаридуни Шамсудину.